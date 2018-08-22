Каррагер хочет, чтобы Игроком Года на сей раз стал Давид Сильва

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер хочет, чтобы награду Игроку Года по итогам сезона 2018/19 получил полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва.

Вот уже восемь лет Сильва является ключевым игроком "горожан", трижды завоевав титул Премьер-Лиги за это время. Однако в споре за большие индивидуальные награды Давид каждый раз остается позади, уступая более заметным и популярным футболистам.



Каррагер надеется, что в этом сезоне игра 32-летнего испанца, наконец, будет оценена по достоинству. Джейми восхищается стабильностью, которую из года в год демонстрирует Давид на "Этихад".



"Мне кажется, он никогда всерьез не претендовал на награду Игроку Года, но в плане стабильности за эти восемь лет ему нет равных".



"Говоря про Сильву, ты чувствуешь, что почти в каждом матче тебе гарантирована игра примерно одинакового уровня. Это особенно замечаешь, когда ему не удается сыграть хорошо, потому что обычно уровень его игры стабильно высок".



"Когда я говорю про него как про Игрока Года, то думаю о том, что эта награда должна отметить его заслуги перед "Манчестер Сити" и Премьер-Лигой. Было бы великолепно, если бы он взял эту награду. Не только для него самого, но и для футбола, потому что он особенный игрок. Когда он закончит выступать, о нем будут вспоминать как об одном из величайших игроков Премьер-Лиги всех времен", — сообщил Каррагер в эфире.