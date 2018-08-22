Ширер считает Агуэро лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги

Легенда английского футбола Алан Ширер назвал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лучшим иностранным игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.

В минувший уикенд Агуэро поучаствовал в разгроме "Хаддерсфилда" (6:1), благодаря чему вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен. Кроме того, Серхио оформил свой очередной хет-трик и теперь по этому показателю уступает только Ширеру.



Сам Алан восхищается 30-летним аргентинцем, которого он ставит выше других звездных легионеров вроде Тьерри Анри, Эрика Кантона и Криштиану Роналду, ранее украшавших Премьер-Лигу своей игрой.



"Он снова показал убийственную игру. Теперь у него девять хет-триков в Премьер-Лиге — лишь на два меньше, чем у меня. Он лучший иностранный игрок, когда-либо выступавший в Премьер-Лиге. Великий центральный нападающий без слабых мест", — цитирует Ширера Goal.