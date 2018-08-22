Ширер считает Агуэро лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги
Легенда английского футбола Алан Ширер назвал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лучшим иностранным игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.
В минувший уикенд Агуэро поучаствовал в разгроме "Хаддерсфилда" (6:1), благодаря чему вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен. Кроме того, Серхио оформил свой очередной хет-трик и теперь по этому показателю уступает только Ширеру.
Сам Алан восхищается 30-летним аргентинцем, которого он ставит выше других звездных легионеров вроде Тьерри Анри, Эрика Кантона и Криштиану Роналду, ранее украшавших Премьер-Лигу своей игрой.
"Он снова показал убийственную игру. Теперь у него девять хет-триков в Премьер-Лиге — лишь на два меньше, чем у меня. Он лучший иностранный игрок, когда-либо выступавший в Премьер-Лиге. Великий центральный нападающий без слабых мест", — цитирует Ширера Goal.
22.08.2018 10:00
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Последние комментарии:
Дрогба и то лучше. насмешил всех, лишь бы выделить себя со своими хет-триками Ширрер
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Из Южной Америки ещё возможно, но из Европы были и другие не менее классные игроки.
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пенс пздц. Анри лучший
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Анал Ширер
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Ну в его защиту скажу, что по тексту он поставил их в один ряд
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то есть Роналду, например-это так, тупо голодранец с улицы, игравший в сельский футбол? идиот
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