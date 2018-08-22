Ширер считает Агуэро лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги

Серхио Агуэро Легенда английского футбола Алан Ширер назвал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лучшим иностранным игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.

В минувший уикенд Агуэро поучаствовал в разгроме "Хаддерсфилда" (6:1), благодаря чему вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен. Кроме того, Серхио оформил свой очередной хет-трик и теперь по этому показателю уступает только Ширеру.

Сам Алан восхищается 30-летним аргентинцем, которого он ставит выше других звездных легионеров вроде Тьерри Анри, Эрика Кантона и Криштиану Роналду, ранее украшавших Премьер-Лигу своей игрой.

"Он снова показал убийственную игру. Теперь у него девять хет-триков в Премьер-Лиге — лишь на два меньше, чем у меня. Он лучший иностранный игрок, когда-либо выступавший в Премьер-Лиге. Великий центральный нападающий без слабых мест", — цитирует Ширера Goal.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 993

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 22.08.2018 11:07 # gidro-met
    Дрогба и то лучше. насмешил всех, лишь бы выделить себя со своими хет-триками Ширрер

    (ответить)

  2. abse 22.08.2018 11:01 # abse
    Из Южной Америки ещё возможно, но из Европы были и другие не менее классные игроки.

    (ответить)

  3. seva 22.08.2018 10:59 # seva
    пенс пздц. Анри лучший

    (ответить)

  4. only--liverpool 22.08.2018 10:12 # only--liverpool
    Анал Ширер

    (ответить)

  5. mrjingles 22.08.2018 10:06 # mrjingles
    Ну в его защиту скажу, что по тексту он поставил их в один ряд

    (ответить)

  6. mr-dodds 22.08.2018 10:05 # mr-dodds
    то есть Роналду, например-это так, тупо голодранец с улицы, игравший в сельский футбол? идиот

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: