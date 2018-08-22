Пол Инс: "Юнайтед" становится посмешищем"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что "красные дьяволы" при Жозе Моуриньо превращаются в посмешище для конкурентов по Премьер-Лиге.
На старте этого сезона "Юнайтед" раздираем внутренними конфликтами. Моуриньо недоволен руководством, которое не купило ему нужных игроков, а болельщики недовольны Моуриньо, при котором команда демонстрирует весьма скверный футбол. В этой ситуации, считает Инс, ждать хороших результатов не приходится.
"Для других клубов и болельщиков стало настоящим праздником наблюдать за тем, что происходит в "Манчестер Юнайтед" в данную минуту. Они становятся посмешищем и оказываются позади конкурентов".
"Они финишировали вторыми в прошлом сезоне и, наверное, смогут попасть в топ-4 в этому году, но разве это то, к чему они должны стремиться? Нет".
"Их реалистичной целью должна быть победа в Премьер-Лиге. Но в данную минуту они просто не могут конкурировать с "Манчестер Сити" или "Ливерпулем".
"Если они проиграют "Тоттенхэму" в понедельник, то могут оказаться уже в шести очках позади "Сити" после всего лишь трех матчей".
"Глядя на "Сити" и "Юнайтед", ты видишь удовлетворенных игроков и, в конечном счете, удовлетворенный клуб. В "Манчестер Юнайтед" все вверх тормашками, здесь наблюдается полный беспорядок".
"Каждый — от Жозе Моуриньо, не достигшего своих трансферных целей, до разочарованных игроков и фанатов — выглядит несчастным. Как можно ожидать побед в этой ситуации?"
"Должен ли Моуриньо уйти? Нет. Должен ли "Манчестер Юнайтед", как клуб, навести порядок у себя в доме? Абсолютно".
"Здесь полный беспорядок, снизу и доверху, и Эд Вудворд, Жозе Моуриньо, Поль Погба являются его частью. Такое невозможно было представить при сэре Алексе Фергюсоне в качестве главного тренера, особенно в публичном пространстве. Сейчас я вижу, что болельщики отворачиваются от Жозе Моуриньо, и я могу понять это".
"Когда смотришь на "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", то все они играют в футбол, который ожидаешь от "Манчестер Юнайтед".
"Я смотрел матч в воскресенье (против "Брайтона") и физически не мог увидеть, что Моуриньо и "Юнайтед" пытаются делать. У них совершенно не было плана на игру. Он проверенный тренер, но его стиль в "Юнайтед" не подходит клубу и никогда не подойдет", — цитирует Инса Daily Star.
22.08.2018 09:00
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Моур не фонтан.. Перед ним тоже ещё те фрукты были)
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Америку открыл ))
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