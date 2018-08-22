Муса рассказал, что "Лестер" продал его против его воли

Нападающий "Аль-Насра" Ахмед Муса рассказал, что "Лестер" продал его в Саудовскую Аравию против его воли.

После своего дорогостоящего перехода из ЦСКА в июле 2016 Муса забил только два гола за "лис" в рамках Премьер-Лиги. Ахмед был настолько плох, что в январе "Лестеру" пришлось вернуть игрока московскому клубу на правах аренды.



Когда этим летом насчет 25-летнего игрока сборной Нигерии обратился "Аль-Наср" и предложил почти 15 миллионов фунтов в качестве компенсации, "Лестер" с радостью согласился, хотя сам Муса предпочитал остаться на "Кинг Пауэр".



"Я хотел остаться в Англии, потому что это было моей мечтой много лет, но что поделать, когда они говорят, что приняли предложение насчет тебя. Я был вынужден уйти туда, где, как я знал, буду знаменитостью".



"Было много разговоров, что я ухожу ради денег, но никто не учитывает, что "Лестер" продал меня тоже ради денег. Трансферы случаются, если все стороны приходят к согласию, и в моем случае было именно так", — сообщил Муса Owngoalnigeria.