"Атлетико" проявил интерес к Маркосу Алонсо

Маркос Алонсо "Атлетико" обозначил интерес к вингбеку "Челси" Маркосу Алонсо и может сделать предложение по своему соотечественнику до 31 августа.

Карьера Алонсо резко пошла в гору с момента переезда на "Стэмфорд Бридж" в августе 2016. С тех пор Маркос утвердился в качестве ключевого игрока "синих", успев выиграть Премьер-Лигу и Кубок Англии при Антонио Конте в качестве главного тренера.

Уже удалось произвести впечатление 27-летнему испанцу и на Маурицио Сарри, сменщика Конте. Алонсо принял участие в обоих первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, а против "Арсенала" в минувший уикенд даже отметился победным голом.

Однако Daily Mail стало известно, что своей игрой воспитаннику "Реала" удалось заинтересовать "Атлетико". В отличие от Премьер-Лиги, в Ла Лиге трансферное окно открыто до конца лета, и "матрасники" всерьез задумываются о том, чтобы выдвинуть предложение о покупке Алонсо.

Возможность вернуться в родной город и сыграть в Лиге Чемпионов может показаться привлекательной для Алонсо, однако Маркос комфортно себя чувствует в Лондоне и едва ли будет агитировать за свой переход. Убедить "Челси" отпустить игрока будет еще сложнее, ведь у "синих" уже нет возможности подыскать замену.



Метки Алонсо, Атлетико, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1184

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  1. vasilevich8 22.08.2018 08:37 # vasilevich8
    Помогите Михе освободиться от зависимости пожалуйста

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  2. kagawa013 22.08.2018 08:15 # kagawa013
    челси - фармклуб Атлетико

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  3. kagawa013 22.08.2018 08:14 # kagawa013
    отметился победным агентом

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  4. meshuggah 22.08.2018 07:23 # meshuggah
    Потрясающий Маркос Алонсо

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  5. rawthang 22.08.2018 07:11 # rawthang
    Есть Лукас Эрнандес, основной игрок сборной Франции. Есть Фелипе Луис еще, конечно берём еще левого заща ! как МЮ

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  6. ravi 22.08.2018 07:09 # ravi
    отметился победным агентом.

    Мишаня по пути с пивнушки опиума надолбился под утро, и пришел контент мутить

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