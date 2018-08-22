"Атлетико" проявил интерес к Маркосу Алонсо

"Атлетико" обозначил интерес к вингбеку "Челси" Маркосу Алонсо и может сделать предложение по своему соотечественнику до 31 августа.

Карьера Алонсо резко пошла в гору с момента переезда на "Стэмфорд Бридж" в августе 2016. С тех пор Маркос утвердился в качестве ключевого игрока "синих", успев выиграть Премьер-Лигу и Кубок Англии при Антонио Конте в качестве главного тренера.



Уже удалось произвести впечатление 27-летнему испанцу и на Маурицио Сарри, сменщика Конте. Алонсо принял участие в обоих первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, а против "Арсенала" в минувший уикенд даже отметился победным голом.



Однако Daily Mail стало известно, что своей игрой воспитаннику "Реала" удалось заинтересовать "Атлетико". В отличие от Премьер-Лиги, в Ла Лиге трансферное окно открыто до конца лета, и "матрасники" всерьез задумываются о том, чтобы выдвинуть предложение о покупке Алонсо.



Возможность вернуться в родной город и сыграть в Лиге Чемпионов может показаться привлекательной для Алонсо, однако Маркос комфортно себя чувствует в Лондоне и едва ли будет агитировать за свой переход. Убедить "Челси" отпустить игрока будет еще сложнее, ведь у "синих" уже нет возможности подыскать замену.