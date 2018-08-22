Антони Мартиаль передумал уходить из "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль передумал уходить из клуба и готов сражаться за свое место в стартовом составе "красных дьяволов".

Антони отметился только двумя появлениями с первых минут в 10 заключительных матчах прошлого сезона Премьер-Лиги, что стоило ему места в заявке сборной Франции на Чемпионат Мира в России.



В минувшее межсезонье агент нападающего Филипп Ламболи заявил, что его клиент обдумал свою ситуацию и из-за недоверия со стороны главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хочет покинуть "Олд Траффорд".



На протяжении нескольких недель Мартиаля сватали в "Тоттенхэм", однако "Юнайтед" даже не попытался использовать этот интерес к французу в качестве рычага для приобретения защитника "шпор" Тоби Алдервейрелда.



Вообще, "Юнайтед" занял очень твердую позицию в отношении Антони, категорически исключив продажу 22-летнего игрока. В отличие от ряда других ситуаций, в этой взгляды руководства и Моуриньо полностью совпали.



И хотя трансферное окно в Европе еще открыто, и теоретическая возможность для смены клуба остается, The Sun утверждает, что "Юнайтед" удалось произвести впечатление на Мартиаля своим твердым желанием сохранить его на "Олд Траффорд".



Антони поверил в то, что в Манчестере на него действительно рассчитывают, и теперь готов сражаться с Алексисом Санчесом, Джесси Лингардом и Маркусом Рэшфордом за игровые минуты.