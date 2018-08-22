Джо Гомес будет вызван в сборную Англии

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес будет награжден вызовом в сборную Англии за свою великолепную форму, продемонстрированную на старте сезона.

На старте нового сезона именно 21-летний Гомес является основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороты. И хотя у Юргена Клоппа практически не было альтернативных вариантов — Деян Ловрен и Жоэль Матип угодили в лазарет, а Рагнар Клаван паковал чемоданы в Италию — главный тренер "красных" не имеет ни единой причины пожалеть, что доверился Джо.



При помощи Гомеса "Ливерпуль" выиграл оба своих первых матча и в данный момент является единственной командой Премьер-Лиги, до сих пор не пропустившей ни одного гола.



Как сообщает Daily Mail, уверенная игра Джо не осталась незамеченной со стороны наставника английской сборной Гарета Саутгейта, который лично посетил победный для "красных" матч против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник.



Напомним, по причине травмы Гомес не попал в заявку англичан на Чемпионат Мира в России, однако Саутгейт по-прежнему возлагает большие надежды на Джо и собирается посмотреть представителя "Ливерпуля" в деле в предстоящих матчах.



Уже на следующей неделе Саутгейт объявит имена игроков, вызванных на матчи против сборных Испании и Швейцарии. Ожидается, что Гомес займет в заявке место Гари Кэхилла, который до сих пор не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне.