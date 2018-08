Последние два сезона в "Арсенале" Венгер отработал с телохранителем за спиной

Последние пару сезонов в качестве главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер отработал с личным телохранителем за своей скамейкой.

Отработав 22 сезона в лондонском клубе, этим летом Венгер уступил свое место Унаи Эмери. Важно отметить, что Арсен ушел за год до истечения своего контракта, а экс-"канонир" Джек Уилшир недавно и вовсе заявил, что француз был уволен.



Не секрет, что заключительный период Венгера в "Арсенале" сопровождался массовыми протестами болельщиков. Постепенно разочарование фанатов перешло в откровенную неприязнь, в адрес француза стали звучать оскорбления.



В обновленном издании биографии Венгера "The Inside Story Of Arsenal Under Wenger" от журналиста Джона Кросса говорится, что в середине 2016 года клуб нанял своему рулевому телохранителя, который сопровождал Арсена во всех публичных места, в том числе на матчах.



В свежем издании книги отдельно отмечается, что поражение 3:2 в гостях у "Стоука" в декабре 2014 стало своего рода переломным моментом, начиная с которого раздражение фанатов "Арсенала" приняло персональный характер — болельщики стали винить во всех бедах только Венгера.