Последние два сезона в "Арсенале" Венгер отработал с телохранителем за спиной

Арсен Венгер Последние пару сезонов в качестве главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер отработал с личным телохранителем за своей скамейкой.

Отработав 22 сезона в лондонском клубе, этим летом Венгер уступил свое место Унаи Эмери. Важно отметить, что Арсен ушел за год до истечения своего контракта, а экс-"канонир" Джек Уилшир недавно и вовсе заявил, что француз был уволен.

Не секрет, что заключительный период Венгера в "Арсенале" сопровождался массовыми протестами болельщиков. Постепенно разочарование фанатов перешло в откровенную неприязнь, в адрес француза стали звучать оскорбления.

В обновленном издании биографии Венгера "The Inside Story Of Arsenal Under Wenger" от журналиста Джона Кросса говорится, что в середине 2016 года клуб нанял своему рулевому телохранителя, который сопровождал Арсена во всех публичных места, в том числе на матчах.

В свежем издании книги отдельно отмечается, что поражение 3:2 в гостях у "Стоука" в декабре 2014 стало своего рода переломным моментом, начиная с которого раздражение фанатов "Арсенала" приняло персональный характер — болельщики стали винить во всех бедах только Венгера.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2018 00:05

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  1. m-ballack 22.08.2018 01:12 # m-ballack
    Как бы его не хейтили, останется одним из главных символов английской премьер-лиги 21 века. После его ухода уже даже как-то иначе АПЛ воспринимается =\

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  2. leon-britton 22.08.2018 00:09 # leon-britton
    Почему не указано, что телохранитель сопровождал Веню с зонтом, дабы предотвратить обливание мочой и обссыкание фанами гейгуннеров? И почему упущен тот факт, что охранник Вени член лондонского ЛГБТ сообщества и любитель подставить губки для проведения по ним шершавым мухомором?

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