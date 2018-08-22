Последние два сезона в "Арсенале" Венгер отработал с телохранителем за спиной
Последние пару сезонов в качестве главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер отработал с личным телохранителем за своей скамейкой.
Отработав 22 сезона в лондонском клубе, этим летом Венгер уступил свое место Унаи Эмери. Важно отметить, что Арсен ушел за год до истечения своего контракта, а экс-"канонир" Джек Уилшир недавно и вовсе заявил, что француз был уволен.
Не секрет, что заключительный период Венгера в "Арсенале" сопровождался массовыми протестами болельщиков. Постепенно разочарование фанатов перешло в откровенную неприязнь, в адрес француза стали звучать оскорбления.
В обновленном издании биографии Венгера "The Inside Story Of Arsenal Under Wenger" от журналиста Джона Кросса говорится, что в середине 2016 года клуб нанял своему рулевому телохранителя, который сопровождал Арсена во всех публичных места, в том числе на матчах.
В свежем издании книги отдельно отмечается, что поражение 3:2 в гостях у "Стоука" в декабре 2014 стало своего рода переломным моментом, начиная с которого раздражение фанатов "Арсенала" приняло персональный характер — болельщики стали винить во всех бедах только Венгера.
22.08.2018 00:05
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Как бы его не хейтили, останется одним из главных символов английской премьер-лиги 21 века. После его ухода уже даже как-то иначе АПЛ воспринимается =\
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Почему не указано, что телохранитель сопровождал Веню с зонтом, дабы предотвратить обливание мочой и обссыкание фанами гейгуннеров? И почему упущен тот факт, что охранник Вени член лондонского ЛГБТ сообщества и любитель подставить губки для проведения по ним шершавым мухомором?
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