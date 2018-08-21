Мхитаряну нравится философия Эмери

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери улучшил философию своего предшественника Арсена Венгера.

Когда Мхитарян переход в "Арсенал" зимой из "Манчестер Юнайтед", то объяснял это тем, что хочет снова играть в атакующий футбол. К счастью для армянина, "канониры" не отказались от соответствующих принципов после смены наставника этим летом.



"Я бы не сказал, что стало слишком по-другому, но другие вещи все же есть. Невозможно, играть точно даже или думать точно так же, поэтому философия Эмери отличается".



"Эмери сохранил философию Венгера, но добавил к ней своих идей. Он знает, что может дать этому клубу нечто другое — вроде баланса между атакой и обороной. Это непросто, но я думаю, он движется в правильном направлении".



"Мы продолжаем работать, потому что у нас новый тренер, новая философию, и мы хотим играть иным образом, нежели при Венгере".



"Это непросто, но мы стараемся достичь этого и хотим делать то, что тренер просит от нас. Он хочет, чтобы мы играли в футбол и доминировали в игре. Мы стараемся делать это, а не просто пинать мяч вперед".



"Мы стараемся играть в футбол, и наш второй гол против "Челси" случился после 19 передач подряд. Алекс Ивоби завершил эту атаку точным ударом. Это новая философия, мы должны принять ее и упорно трудиться, чтобы достичь своих целей", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.