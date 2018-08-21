Ли Шарп: "Зидан идеально бы подошел "Юнайтед"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что Зинедин Зидан стал бы идеальной заменой Жозе Моуриньо на посту главного тренера "красных дьяволов".
Лишь накануне Шарп выразил мнение, что Моуриньо не доработает этот сезон, свой третий на "Олд Траффорд", даже до Рождества. В качестве своих основных аргументов Ли привел постоянное недовольство Жозе и заточенный на оборону стиль португальца.
Продолжая развивать эту тему, сегодня Шарп предположил, что в случае расставания с Моуриньо "Юнайтед" должен назначить Зидана, при котором "Реал" не только выигрывал трофеи, но и демонстрировал зрелищный футбол, чего очень не хватает "дьяволам".
"Думаю, Зидан был бы идеальным кандидатом. Он играл на высочайшем уровне, тренировал на высочайшем уровне, добившись успеха и в том, и в другом".
"Он обладает достаточно громким именем, чтобы справиться с давлением и вопросами по поводу того, способен ли он тренировать клуб такого порядка. Думаю, он идеально бы подошел "Юнайтед", — сообщил Шарп talkSPORT.
21.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
Эту помойку ни один тренер не вытянет. Да и Зидан не такой дурак, что бы рисковать своей блестящией репутацией и губить ее в таком болоте, как скамцо.
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Зидан в МЮ коучем, ахуеть
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да зассаный алкаш (обычный болельщик мю) подошел бы МЮ больше, чем Моур
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