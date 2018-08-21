Каррагер назвал Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" вырос в лучшего защитника Премьер-Лиги.

Сделав 12 выносов в гостевом матче с "Кристал Пэлас" накануне вечером, Виргил помог "красным" одержать победу на "Селхерст Парк". Перфоманс Ван Дейку вдохновил Каррагера на яркие комплименты.



"Я всегда знал, что Ван Дейк прекрасный игрок, но он выступает даже лучше, чем я ожидал. "Ливерпуль" не мог выиграть Премьер-Лигу из-за провалов в обороне, но в лице Ван Дейка они получили лучшего защитника в Премьер-Лиге".



"Мне в голову не приходит ни один человек, который играет лучше него. Три-четыре года назад лучшим был Венсан Компани, но теперь на вершине именно Ван Дейк. Такие игроки, как он, могут привести "Ливерпуль" к трофеям", - сообщил Каррагер.