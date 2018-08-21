Каррагер назвал Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" вырос в лучшего защитника Премьер-Лиги.

Сделав 12 выносов в гостевом матче с "Кристал Пэлас" накануне вечером, Виргил помог "красным" одержать победу на "Селхерст Парк". Перфоманс Ван Дейку вдохновил Каррагера на яркие комплименты.

"Я всегда знал, что Ван Дейк прекрасный игрок, но он выступает даже лучше, чем я ожидал. "Ливерпуль" не мог выиграть Премьер-Лигу из-за провалов в обороне, но в лице Ван Дейка они получили лучшего защитника в Премьер-Лиге".

"Мне в голову не приходит ни один человек, который играет лучше него. Три-четыре года назад лучшим был Венсан Компани, но теперь на вершине именно Ван Дейк. Такие игроки, как он, могут привести "Ливерпуль" к трофеям", - сообщил Каррагер.




Метки Ван Дейк, Каррагер, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1281

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  1. mancunia-planet 21.08.2018 21:41 # mancunia-planet
    Вертонген

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  2. keita 21.08.2018 21:17 # keita
    С этим будет спорить только конченный пенс.

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  3. zzspurs 21.08.2018 20:21 # zzspurs
    Ну да раз каррагер сказал, то так оно и есть. Пойду поставлю на победу лузерфуля в премьер лиге в 2178 году)))))

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  4. trustmeimjedi 21.08.2018 20:16 # trustmeimjedi
    он уже показывает, что деньги были отданы не зря. пока одни тренеры скулят - клопп действует.

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  5. mikkiynwa 21.08.2018 20:10 # mikkiynwa
    Факт. Ну. Че удивительного.

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  6. multazar 21.08.2018 20:06 # multazar
    ахахах.

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  7. brightonboy 21.08.2018 20:01 # brightonboy
    похоже, у карры изо рта не только слюни с матом льются, но и говно

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