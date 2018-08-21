Агент не удивлен ярким стартом карьеры Жоржиньо в "Челси"

Агент "Челси" Жоржиньо заявил, что не удивлен стремительной и безболезненной адаптацией своего клиента к английскому футболу.

Готовясь покинуть "Наполи", изначально Жоржиньо связывал свое будущее с "Манчестер Сити", однако приход тренера Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж" заставил игрока изменить свои планы в последний момент.



С тех пор 26-летний итальянец бразильского происхождения целиком сыграл оба матча "синих" в Премьер-Лиге. Жоржиньо помог своей новой команде одержать две победы и даже отметился голом с пенальти. Столь впечатляющий старт карьеры может удивить — но только не агента Жоао Сантоса.



"Жоржиньо начал свой путь в "Челси" очень хорошо. Он уже освоился в новой команде, плюс он хорошо говорит по-английски, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией".



"Хороший игрок может выступать в любой лиге. Стереотипы мало что значат. Если игрок обладает мастерством, он может заявить о себе где угодно", — сообщил Сантос радиостанции Crc.