Агент не удивлен ярким стартом карьеры Жоржиньо в "Челси"

Жоржиньо Агент "Челси" Жоржиньо заявил, что не удивлен стремительной и безболезненной адаптацией своего клиента к английскому футболу.

Готовясь покинуть "Наполи", изначально Жоржиньо связывал свое будущее с "Манчестер Сити", однако приход тренера Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж" заставил игрока изменить свои планы в последний момент.

С тех пор 26-летний итальянец бразильского происхождения целиком сыграл оба матча "синих" в Премьер-Лиге. Жоржиньо помог своей новой команде одержать две победы и даже отметился голом с пенальти. Столь впечатляющий старт карьеры может удивить — но только не агента Жоао Сантоса.

"Жоржиньо начал свой путь в "Челси" очень хорошо. Он уже освоился в новой команде, плюс он хорошо говорит по-английски, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией".

"Хороший игрок может выступать в любой лиге. Стереотипы мало что значат. Если игрок обладает мастерством, он может заявить о себе где угодно", — сообщил Сантос радиостанции Crc.




Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 859

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Последние комментарии:




  1. osivori 21.08.2018 20:01 # osivori
    в защите должен резко прибавить да увеличить длину и остроту передач

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  2. zzspurs 21.08.2018 19:51 # zzspurs
    Не смотрел игры челси, но 2 победы на старте о многом говорит...

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  3. electric 21.08.2018 19:25 # electric
    Яркий привозила, да.

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  4. blackdreamer 21.08.2018 19:19 # blackdreamer
    лавочник из верноны будущеее щолсей понятно

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  5. danny949494 21.08.2018 19:13 # danny949494
    Фабрегас на максималке.

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  6. ccchelsea 21.08.2018 19:09 # ccchelsea
    Самое лучшее приобретение со времён лета 2016, имхо.

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  7. gidro-met 21.08.2018 19:03 # gidro-met
    а сколько он в обороне моментов проспал

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