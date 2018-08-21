Агент не удивлен ярким стартом карьеры Жоржиньо в "Челси"
Агент "Челси" Жоржиньо заявил, что не удивлен стремительной и безболезненной адаптацией своего клиента к английскому футболу.
Готовясь покинуть "Наполи", изначально Жоржиньо связывал свое будущее с "Манчестер Сити", однако приход тренера Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж" заставил игрока изменить свои планы в последний момент.
С тех пор 26-летний итальянец бразильского происхождения целиком сыграл оба матча "синих" в Премьер-Лиге. Жоржиньо помог своей новой команде одержать две победы и даже отметился голом с пенальти. Столь впечатляющий старт карьеры может удивить — но только не агента Жоао Сантоса.
"Жоржиньо начал свой путь в "Челси" очень хорошо. Он уже освоился в новой команде, плюс он хорошо говорит по-английски, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией".
"Хороший игрок может выступать в любой лиге. Стереотипы мало что значат. Если игрок обладает мастерством, он может заявить о себе где угодно", — сообщил Сантос радиостанции Crc.
21.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
в защите должен резко прибавить да увеличить длину и остроту передач
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Не смотрел игры челси, но 2 победы на старте о многом говорит...
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Яркий привозила, да.
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лавочник из верноны будущеее щолсей понятно
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Фабрегас на максималке.
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Самое лучшее приобретение со времён лета 2016, имхо.
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а сколько он в обороне моментов проспал
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