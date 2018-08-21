Невилл раскритиковал Вудворда за пассивностью МЮ на рынке

Эксперт Sky Sports Гари Невилл не понимает, зачем "Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт с Жозе Моуриньо, если затем не поддержал тренера на трансферном рынке.

Только зимой клуб с "Олд Траффорд" продлил сотрудничество с Моуриньо до лета 2020 года. Однако уже к июню отношения между тренером и исполнительным директором Эдом Вудвордом испортились: Жозе не получил игроков, которых так хотел подписать к началу сезона.



Невилл не понимает, почему так произошло. Если "Юнайтед" поверил в Моуриньо и предложил тому новую сделку, то должен был купить игроков, которые хотел заполучить Жозе к старту сезона.



"Если у Эда Вудворда есть сомнения насчет Моуриньо, то нужно было сомневаться в тот момент, когда "Юнайтед" подписывал с ним новый контракт".



"Если они сделали первый шаг, продлив с ним контракт, то нужно было сделать второй, купив центральных защитников. Моуриньо должен был заполучить Магуайра и Алдервейрелда. С ними бы "Юнайтед" не допустил таких провалов в Брайтоне".



"Могу привести аналогию, которая понятна всем: если ты собираешься построить дом, то будь так добр и закончи ремонт до конца", - сообщил Невилл.