"Арсенал" посоветовал Рэмси забыть о значительной прибавке к зарплате
Боссы "Арсенала" предупредили полузащитника Аарона Рэмси, что требование того о двукратном увеличении зарплаты невыполнимо.
Как известно, действующий контракт Рэмси с "Арсеналом" истекает уже в следующем году. Препятствием к продлению сотрудничества является требование Аарона по зарплате.
Как сообщает Evening Standard, в переговорах о новой сделке Рэмси ориентируется на своего одноклубника Месута Озила. Минувшей зимой немец связал свое будущее с "Арсеналом", благодаря чему резко увеличил свою зарплату — до 350 тысяч фунтов в неделю.
Однако боссы клуба посоветовали Аарону не ровняться на Месута. У чемпиона Мира в составе сборной Германии гораздо более высокая коммерческая ценность и глобальная популярность, с помощью чего "канониры" отбивают часть затрат на игрока.
21.08.2018 17:00
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Последние комментарии:
пиздец днища еще и з/п качают. скажите спасибо дяде Арсену, что вообще на топ-уровне играете, да по 100к в неделю получаете. как он играл лет 5 назад любой тренер слил бы куда подальше.
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Для тупых пенсов там написано о коммерческой составляющей. Рэмзи со своим фондом защиты носорогов нигде не известен. И уж тем более он не стоит 250 в неделю. Пусть пинсы подбирают
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Главное платить донному Озилу 300 кусков они могут, а повысить зарплату лидеру команды не могут. Блять вы просто вдумайтесь, Озил получает 300 штук, это каким наркоманом нужно быть, что бы дать ему такую зарплату? Ляказетт и Обамеянг по 200, просто смех. А единственному топчику в команде, великолепному Рэмси, не могут повысить зарплату. Эпик просто.
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следующим летом уйдет свободным по стопам Вилшора.
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Купим зимой за 20-ку. Пусть потерпит.
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