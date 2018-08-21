"Арсенал" посоветовал Рэмси забыть о значительной прибавке к зарплате

Боссы "Арсенала" предупредили полузащитника Аарона Рэмси, что требование того о двукратном увеличении зарплаты невыполнимо.

Как известно, действующий контракт Рэмси с "Арсеналом" истекает уже в следующем году. Препятствием к продлению сотрудничества является требование Аарона по зарплате.



Как сообщает Evening Standard, в переговорах о новой сделке Рэмси ориентируется на своего одноклубника Месута Озила. Минувшей зимой немец связал свое будущее с "Арсеналом", благодаря чему резко увеличил свою зарплату — до 350 тысяч фунтов в неделю.



Однако боссы клуба посоветовали Аарону не ровняться на Месута. У чемпиона Мира в составе сборной Германии гораздо более высокая коммерческая ценность и глобальная популярность, с помощью чего "канониры" отбивают часть затрат на игрока.