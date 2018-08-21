Миливоевич просил Салаха, чтобы тот перестал требовать пенальти

Полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич признался, что просил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха перестать требовать пенальти во вчерашнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".

Поражение 0:2 от одного из фаворитов сезона оставило дурной привкус у главного тренера "орлов" Роя Ходжсона, который жестко раскритиковал рефери Майкла Оливера и заявил, что тот не должен был назначать 11-метровый в эпизоде, когда Салах упал после минимального контакта с Мамаду Сако.



Миливоевич полностью разделяет мнение своего наставника. Просмотр видеоповторов после матча лишь убедил Луку, что Мохамед поступил некрасиво, нырнув на глазах у Оливера.



"Я сказал ему: "Скажи рефери, что это не пенальти". Но он говорил, что это пенальти. С его точки зрения, пенальти был".



"Но пенальти там не было. Это было мое мнение во время игры, и оно таким же осталось после игры, когда я посмотрел повторы. Мама пытался коснуться мяча, но не коснулся, и я не думаю, что он коснулся соперника".



"Салах упал, и для рефери это стало поводом назначить пенальти. Я не видел контакта. Для меня все предельно ясно — это не пенальти. Но такое случается в футболе".



"Это не первая ошибка в футболе. В первую минуту после этого мы были злы, но в футболе некогда горевать. Мы продолжили игру и пытались уйти от поражения во втором тайме. Мы имели ряд хороших моментов. Да, мы уступили, но мы должны гордиться", — цитирует Миливоевича Daily Mail.



Несмотря на этот инцидент, сербский полузащитник "Пэлас" считает, что системе видеопомощи рефери (VAR) нет места в Премьер-Лиге.



"Я не хочу VAR в этой лиге. В этой стране лучшие рефери в мире. Я не думаю, что VAR поможет. Рефери — это люди, которые иногда ошибаются. Он (Оливер) был уверен, что поступает правильно. Мы, игроки, должны уважать рефери. Мы не та команда, которая будет горевать по поводу пенальти, мы просто продолжаем играть", — добавил Миливоевич.