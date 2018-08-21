"Эвертон" установил цену в 28 миллионов фунтов за Лукмана

"РБ Лейпциг" сможет приобрести вингера "Эвертона" Адемолу Лукмана этим летом, но только за 28 миллионов фунтов.

Проведя вторую половину прошлого сезона в Лейпциге на правах аренды, Адемола произвел хорошее впечатление и заставил клуб Бундеслиги задуматься о постоянном трансфере.



"РБ Лейпциг" начал торги по 20-летнему англичанину еще в июле — с суммы в 12 млн. фунтов. А накануне стало известно, что немцы резко улучшили свое предложение до 22 млн.



Впрочем, этой суммы тоже недостаточно, чтобы приобрести талантливого игрока, которого главный тренер "ирисок" Марку Силва с радостью бы сохранил в своей команде.



По информации Sky Sports, только сумма в 28 млн. фунтов заставит "Эвертон" отпустить Лукмана. Теперь у "быков" есть 10 дней, чтобы решить, готовы ли они расстаться с такими деньгами.