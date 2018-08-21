"Сити" подтвердил продажу Денайера в "Лион"

"Манчестер Сити" объявил о продаже центрального защитника Джейсона Денайера в "Лион".

Денайер перебрался на "Этихад" еще летом 2013 года. С тех пор в "Сити" сменилось три главных тренера, но ни один из них не дал защитнику полноценного шанса проявить себя.



После нескольких аренд Джейсон понял, что ему пора найти новое пристанище. Выходом из ситуации стало предложение "Лиона", которыц заплатил за 23-летнего бельгийца 12 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, Денайер заключил с "Лионом" четырехлетний контракт. В новой команде Джейсон встретит сразу несколько бывших игроков Премьер-Лиги: Мапу Янга-Мбива, Рафаэля Да Сильву, Бертрана Траоре и Мемфиса Депая.