Защитник "Брайтона" не ожидал, что МЮ окажется настолько слабым

Жозе Моуриньо Защитник "Брайтона" Леон Балогун не ожидал, что "Манчестер Юнайтед" предстанет настолько слабой командой в минувшие выходные.

В это воскресенье Балогун и его одноклубники шокировали команду Жозе Моуриньо, набрав три очка в домашнем матче — 3:2. Изначально Леон ожидал ожесточенного сопротивления со стороны "красных дьяволов", однако партнеры убедили защитника, что столь слабая игра в исполнении МЮ не должна удивлять.

"Партнеры спрашивали у меня насчет разницы между Бундеслигой, где я выступал раньше, и Премьер-Лигой, и я сказал, что ожидал более высоких скоростей от Англии".

"Но как мне сказали потом, против "Юнайтед" именно такими и бывают. Временами они играют очень медленно, и в этом плане сильно отличаются от "Ливерпуля". Я знаком со стилем Юргена Клоппа, поэтому жду более интенсивной игры (в следующие выходные)", - сообщил Балогун The Telegraph.




Метки Балогун, Брайтон, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 21.08.2018 14:38 # chebrec
    Подлизал залупулю уже ни есть хорошо

    (ответить)

  2. fc-oil 21.08.2018 14:35 # fc-oil
    Ну так общественный транспорт быстро не ездит.

    (ответить)

  3. rap-woiska 21.08.2018 14:27 # rap-woiska
    Уже всякие шалаши и балаганы ссут на скам,жестко

    (ответить)

  4. liverbro 21.08.2018 14:23 # liverbro
    Окропили помойку

    (ответить)

  5. manutd-20champ 21.08.2018 14:13 # manutd-20champ
    чемпионшип просто рыдает по тебе

    (ответить)

  6. vertigo-92 21.08.2018 14:04 # vertigo-92
    Охуеешь от скоростей в след выходные) бтв скам описян снова)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: