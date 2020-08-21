Защитник "Брайтона" не ожидал, что МЮ окажется настолько слабым

Защитник "Брайтона" Леон Балогун не ожидал, что "Манчестер Юнайтед" предстанет настолько слабой командой в минувшие выходные.

В это воскресенье Балогун и его одноклубники шокировали команду Жозе Моуриньо, набрав три очка в домашнем матче — 3:2. Изначально Леон ожидал ожесточенного сопротивления со стороны "красных дьяволов", однако партнеры убедили защитника, что столь слабая игра в исполнении МЮ не должна удивлять.



"Партнеры спрашивали у меня насчет разницы между Бундеслигой, где я выступал раньше, и Премьер-Лигой, и я сказал, что ожидал более высоких скоростей от Англии".



"Но как мне сказали потом, против "Юнайтед" именно такими и бывают. Временами они играют очень медленно, и в этом плане сильно отличаются от "Ливерпуля". Я знаком со стилем Юргена Клоппа, поэтому жду более интенсивной игры (в следующие выходные)", - сообщил Балогун The Telegraph.