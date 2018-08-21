Уилшир хочет доказать неправоту "Арсенала"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что воскресный матч Премьер-Лиги использует для того, чтобы доказать неправоту "Арсенала", отпустившего его из клуба этим летом.

Как известно, новый тренер "канониров" Унаи Эмери не захотел продлевать контракт с Уилширом. Испанец не предоставил Джеку гарантий игрового времени и позволил уйти свободным агентом.



Воскресный визит "Вест Хэма" на "Эмирейтс" позволит Уилширу впервые встретиться со своими бывшими одноклубниками после ухода из "Арсенала". Заодно Джек рассчитывает доказать, что Эмери ошибся на его счет.



"В первую очередь я думаю о футболе, о том, как бы нам победить. Мне кажется, сейчас идеальное время, чтобы сыграть с "Арсеналом". У них классные игроки, но новый тренер еще не познакомился с ними".



"Конечно, будет немного странно сыграть против клуба, которому я отдал столько лет карьеры, но нужно забыть об этом и двигаться вперед. Надеюсь, я докажу "Арсеналу", что они ошибались на мой счет", - цитирует Уилшира Goal.