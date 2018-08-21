Уилшир хочет доказать неправоту "Арсенала"

Джек Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что воскресный матч Премьер-Лиги использует для того, чтобы доказать неправоту "Арсенала", отпустившего его из клуба этим летом.

Как известно, новый тренер "канониров" Унаи Эмери не захотел продлевать контракт с Уилширом. Испанец не предоставил Джеку гарантий игрового времени и позволил уйти свободным агентом.

Воскресный визит "Вест Хэма" на "Эмирейтс" позволит Уилширу впервые встретиться со своими бывшими одноклубниками после ухода из "Арсенала". Заодно Джек рассчитывает доказать, что Эмери ошибся на его счет.

"В первую очередь я думаю о футболе, о том, как бы нам победить. Мне кажется, сейчас идеальное время, чтобы сыграть с "Арсеналом". У них классные игроки, но новый тренер еще не познакомился с ними".

"Конечно, будет немного странно сыграть против клуба, которому я отдал столько лет карьеры, но нужно забыть об этом и двигаться вперед. Надеюсь, я докажу "Арсеналу", что они ошибались на мой счет", - цитирует Уилшира Goal.




Метки Арсенал, Вест Хэм, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2018 13:30

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  1. alienripley 21.08.2018 14:49 # alienripley
    Будет выеживаться.. Джака его сломает до конца сезона.. что он собрался доказывать в одельнои матче.. когда спустя больше чем 10 лет находясь в Арсенале так и не докозал нечего.. да был хорош временами.. а так все воспоминания упираются в травмы.

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  2. makeewadim 21.08.2018 14:12 # makeewadim
    Смотри не перестарайся)

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  3. chebrec 21.08.2018 13:32 # chebrec
    Вилшир терпит

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