Игроки "Арсенала" шокированы ссылкой Рэмси в запас

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси и его одноклубники шокированы тем, что главный тренер Унаи Эмери оставил валлийца в запасе на матч с "Челси".

Будущее Рэмси на "Эмирейтс" находится под вопросом из-за истекающего контракта игрока. Аарон не дает согласия не продление сделки, несмотря на то, что срок действующего соглашения рассчитан лишь до конца сезона.



Второй причиной, почему Рэмси может покинуть "Арсенал" в середине или в конце кампании, рискует стать недовольство Эмери. Как сообщает Daily Mail, Унаи не понравилась игра валлийца с "Манчестер Сити", потому тренер предпочел оставить Аарона в запасе на лондонское дерби с "Челси".



По информации источника, это решение Эмери вызвало шок не только у Рэмси, но и его одноклубников. Вдобавок, перед началом сезона Унаи уверял, что будет строить игру именно вокруг Аарона.



Издание отмечает, что недоверие тренера может повлиять на решение 27-летнего полузащитника. Рэмси до сих пор размышляет, оставаться ему в "Арсенале" или уйти свободным агентом.