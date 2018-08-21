Игроки "Арсенала" шокированы ссылкой Рэмси в запас

Рэмси и Эмери Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси и его одноклубники шокированы тем, что главный тренер Унаи Эмери оставил валлийца в запасе на матч с "Челси".

Будущее Рэмси на "Эмирейтс" находится под вопросом из-за истекающего контракта игрока. Аарон не дает согласия не продление сделки, несмотря на то, что срок действующего соглашения рассчитан лишь до конца сезона.

Второй причиной, почему Рэмси может покинуть "Арсенал" в середине или в конце кампании, рискует стать недовольство Эмери. Как сообщает Daily Mail, Унаи не понравилась игра валлийца с "Манчестер Сити", потому тренер предпочел оставить Аарона в запасе на лондонское дерби с "Челси".

По информации источника, это решение Эмери вызвало шок не только у Рэмси, но и его одноклубников. Вдобавок, перед началом сезона Унаи уверял, что будет строить игру именно вокруг Аарона.

Издание отмечает, что недоверие тренера может повлиять на решение 27-летнего полузащитника. Рэмси до сих пор размышляет, оставаться ему в "Арсенале" или уйти свободным агентом.




Метки Арсенал, Рэмси, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1727

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  1. narcot 21.08.2018 12:17 # narcot
    ща чольче подпишут этого топаря за 50кк

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  2. chebrec 21.08.2018 12:07 # chebrec
    Терпи Рэмси Рэмси терпи

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  3. r-n 21.08.2018 12:06 # r-n
    Что за чушь? Всем же понятно, что отсутствие валлийца в старте было связано с его физическими кондициями и недавней микро травмой, полученной перед самым началом чемпионата.

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  4. gio 21.08.2018 12:06 # gio
    с Челси он был еще хуже,

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