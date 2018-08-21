Игроки "Арсенала" шокированы ссылкой Рэмси в запас
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси и его одноклубники шокированы тем, что главный тренер Унаи Эмери оставил валлийца в запасе на матч с "Челси".
Будущее Рэмси на "Эмирейтс" находится под вопросом из-за истекающего контракта игрока. Аарон не дает согласия не продление сделки, несмотря на то, что срок действующего соглашения рассчитан лишь до конца сезона.
Второй причиной, почему Рэмси может покинуть "Арсенал" в середине или в конце кампании, рискует стать недовольство Эмери. Как сообщает Daily Mail, Унаи не понравилась игра валлийца с "Манчестер Сити", потому тренер предпочел оставить Аарона в запасе на лондонское дерби с "Челси".
По информации источника, это решение Эмери вызвало шок не только у Рэмси, но и его одноклубников. Вдобавок, перед началом сезона Унаи уверял, что будет строить игру именно вокруг Аарона.
Издание отмечает, что недоверие тренера может повлиять на решение 27-летнего полузащитника. Рэмси до сих пор размышляет, оставаться ему в "Арсенале" или уйти свободным агентом.
21.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
ща чольче подпишут этого топаря за 50кк
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Терпи Рэмси Рэмси терпи
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Что за чушь? Всем же понятно, что отсутствие валлийца в старте было связано с его физическими кондициями и недавней микро травмой, полученной перед самым началом чемпионата.
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с Челси он был еще хуже,
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