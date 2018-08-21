Райола ответил Скоулзу насчет критики Погба
Агент Мино Райола посоветовал легенде "Манчестер Юнайтед" Полу Скоулзу не делать себе имя на критике Поля Погба.
После неожиданного поражения "красных дьяволов" от "Брайтона" в минувшие выходные Скоулз заявил, что "Юнайтед" не хватает лидеров, а Погба, хоть и обладает всеми необходимыми качествами, не хочет брать на себя такую ответственность.
Сутки спустя Райола ответил легенде "Манчестер Юнайтед" через социальные сети. По мнению Мино, Скоулз просто делает себе имя на том, что постоянно критикует его клиента.
"Некоторые люди делают все, чтобы их не забыли. Думаю, Пол Скоулз не признал бы лидера, даже если бы перед ним оказался сэр Уинстон Черчилль".
"Ему нужно стать спортивным директором "Юнайтед" и посоветовать Эду Вудворду продать Погба. Найти ему новый клуб было бы очень непросто", - написал Райола.
21.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
Райола - "Меня зовут Себастьян Перрейра, торговец черным деревом"))
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Скоулзу не нужно делать себе имя, он его давно сделал своей игрой, а вот жирный мудак заебал уже, хорошо что хоть Лукаку свалил от него
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не надо иронизировать и шутихи пускать, факт что и покпа и мукака и корявый чилиец и близко не оправдывают, то на что рассчитывали при их покупке, причем при завышенном ценнике
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Хоть и болею за Ливерпуль, но хватает мозгов чтобы чтобы признать что Скоулз отличный игрок, и имя сделал себе давно! Райола походу следит за футболом на уровне школоты, которые только 4-6 лет начали смотреть футбол
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