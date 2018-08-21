Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

Маркос Алонсо 2-й тур Премьер-Лиги был отмечен потерей очков "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Но если "канониры" оступились в матче против конкурента из топ-6, то "красные дьяволы" были биты скромным "Брайтоном". Подведем главные итоги этих и других сыгранных поединков.



"Кардиффу" будет сложно забивать на этом уровне

Нил Уорнок Команда Нила Уорнока — единственная, кому не удалось забить в двух первых турах чемпионата, и это не похоже на случайность. После поражения от "Борнмута" валлийцы сыграли значительно лучше в домашнем матче с "Ньюкаслом", но в итоге ограничились нулевой ничьей.

"Кардифф" не только провел часть второго тайма в большинстве, но и действовал с позиции силы на протяжении почти всей встречи. Другое дело, что подопечным Уорнока с трудом давалось создание голевых моментов: решающие действия игроков "Кардиффа" были предсказуемыми, и "Ньюкасл" был готов почти к каждому из них. Уорнок великолепно организовал команду в Чемпионшипе, и ее основные достоинства никуда не денутся на уровне Премьер-Лиги, но здесь "Кардиффу" также будет сложнее создавать моменты — даже на своем поле и при неплохой игре.

Кейн, наконец, забил в августе

Харри Кейн Не то чтобы это имело огромное значение для нападающего, выигравшего две подряд "Золотые бутсы", а затем ставшего вторым, но с уже рекордным для себя показателям в 30 мячей. Но все хорошо знали: Харри Кейн забивает когда угодно, но только не в августе. Старт сезона дается форварду "шпор" сложно, а в этом году — особенно, учитывая, что Кейн сильно задержался на Чемпионате Мира.

Харри не забил в стартовой игре с "Ньюакаслом", и все складывалось против него в матче с "Фулхэмом" — вспомнить хотя бы попадание в перекладину с близкого расстояния. "Шпорам" повезло, что соперник не смог воспользоваться своими шансами при счете 1:1, и в конце концов они нашли способ вырвать победу — в том числе, благодаря Кейну. Один из своих шансов Харри реализовал, но он мог честно признать, что в другой день по такой игре оформил бы хет-трик. Кейн, наконец, забил в августе, а "Тоттенхэм" стартовал с двух подряд побед, даже не демонстрируя своей лучшей игры.

У Пеллегрини хватает проблем

Мануэль Пеллегрини и Джек Уилшир Болельщики "Вест Хэма" ждали нынешнего сезона с оптимизмом, учитывая как назначение тренером Мануэля Пеллегрини, так и подписание нескольких дорогостоящих игроков в линию атаки. Тем не менее, старт кампании их оптимизм поубавил: покидать трибуны они начали еще за 10 минут до конца первого домашнего поединка с "Борнмутом".

Пеллегрини после матча осторожно на это пожаловался, но чилиец должен принять реальность: фаны "Вест Хэма" временами слишком требовательны к команде. И они определенно ожидали, что после стартового поражения 4:0 от "Ливерпуля" "молотобойцы" покажут больше в домашней игре с "Борнмутом", всегда дающим играть своим оппонентам. Но забить "Вест Хэм" сумел только с пенальти, после чего допустил в обороне ошибки, позволившие сопернику в течение нескольких минут и сравнять счет, и выйти вперед. У лондонцев заметен перекос в сторону атаки, когда речь идет о кадровом потенциале, но даже она не предложила в двух стартовых матчах многого. Ману Пеллегрини нужно решить немало проблем, чтобы снова не сталкиваться с желанием болельщиков уйти пораньше.

"Челси" и "Арсенал" готовы развлекать

Давид Луис и Маттео Гендузи Матчи двух лондонских грандов — по крайней мере, на "Стэмфорд Бридж" — годами проходили по схожему сценарию. "Челси" привык действовать в контратакующей манере, которая всегда была очень неудобной для команды Арсена Венгера. "Арсенал" в Западном Лондоне не побеждал, регулярно сталкиваясь с более организованным (в первую очередь, в обороне) соперником.

Последний успех "канониров" на этом стадионе случился в 2011 году, и счет (3:5) здесь показателен. "Челси" Андре Виллаш-Боаша пытался играть с высокой линией обороны, утратил привычную надежность и стал удобным соперником для "Арсенала". Венгер покинул Лондон, не дождавшись повторения, и тут же "Челси" снова заиграл на грани риска.

Выиграть Унаи Эмери не удалось — его "Арсенал" справедливо остался ни с чем, но первый тайм встречи едва ли напоминал игру английских грандов. Две атакующие команды, которые напрочь забыли об обороне. "Челси" и "Арсенал" оставляли много пространства в центре поля, а их высокие линии обороны регулярно запускали за спины оппонентов. Во втором тайме игра стала "нормальной", и тут "Челси" смог доказать свое небольшое превосходство на этом этапе — у подопечных Сарри было больше уверенности в себе, чтобы довести дело до победы.

Обеим командам необходимо разобраться со своими проблемами в обороне, но прямо сейчас "Челси" и "Арсенал" готовы развлекать зрелищными матчами.

"Хаддерфилд" похож на главного аутсайдера сезона

Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро В то время как "Уотфорд" ожидания на старте чемпионата превзошел двумя победами, "Хаддерсфилд" — другой из основных претендентов на вылет — ожидания от себя подтвердил полностью. Команде Дэвида Вагнера не повезло с соперниками ("Челси" и "Манчестер Сити"), но девять пропущенных мячей в двух матчах — это слишком. Если отобрать у "Хаддерсфилда" умение отсиживаться на своей половине поля, спасавшее в прошлом году, то в итоге может не остаться ничего.

"Сити" этого соперника в воскресенье не заметил, что, к слову, контрастировало с весенней игрой этих же команд, которая завершилась нулевой ничьей. Теперь, несмотря на потерю Кевина Де Брюйне, "горожане" подали себя в лучшем виде, отправив в ворота "Хаддерсфилда" сразу шесть мячей. В центре внимания был Серхио Агуэро и его хет-трик, ставший для аргентинца уже девятым за карьеру в Премьер-Лиге. Кун вышел на единоличную вторую позицию (у Харри Кейна на один меньше), и впереди него только Алан Ширер, имеющий 11 хет-триков.

Дни, когда Пеп Гвардиола сомневался в опытном нападающем, кажутся давно забытым прошлым: Агуэро по-прежнему безотказен, когда речь идет о голах.

"Юнайтед" следовало купить центрального защитника

Эрик Байи Менеджер "Юнайтед" Жозе Моуриньо отказывается возвращаться к теме закрытого трансферного окна, но старые вопросы поднимает сама игра. Его команда провалила выездной матч в "Брайтоне" и потерпела первое поражение в сезоне уже во втором туре, еще до перерыва пропустив три мяча.

К МЮ можно найти немало претензий — как минимум, к психологической устойчивости футболистов, теряющих контроль над игрой в сложных ситуациях. Но в таком положении гости оказались из-за ужасной игры своих защитников — в первую очередь, пары центрбеков Байи-Линделеф. По отдельности каждый из них может быть полезен, но "Юнайтед" крайне не хватает фундаментальной фигуры в задней линии — футболиста, способного быть лидером и дирижером игры у своей штрафной. Возможно, время еще изменит оценки, но сейчас есть ощущение, что "Юнайтед" все же стоило потратить деньги и подписать нового центрального защитника, любой ценой.

"Ливерпуль" может удерживать преимущество

Мохамед Салах Рой Ходжсон имел обоснованные претензии к арбитру, назначившему пенальти в ворота "Кристал Пэлас" в концовке первого тайма. Его команда была достаточно хороша для того, чтобы зацепиться в этой игре за ничью, но она также столкнулась с обновленным "Ливерпулем", который теперь достаточно хорош, чтобы удерживать преимущество под давлением соперника.

С контратакующей силой команды Юргена Клоппа все понятно, но стойкость, проявленная в середине и концовке второго тайма, — признаки командного роста. Большую роль в этом играла надежность и спокойствие Алиссона, который, не делая ничего выдающегося, все равно демонстрирует разницу между собой и предшественниками в воротах. То же касалось и обороны "Ливерпуля" в целом, а также роли Виргила Ван Дейка — полноценного лидера задней линии "красных".

Несмотря на то, что эта победа далась "Ливерпулю" сложнее, чем победа в игре с "Вест Хэмом", она дала больше поводов считать подопечных Клоппа серьезными претендентами на титул.

Иван Громиков специально для FAPL.ru



Метки анонс тура

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2018 10:15

Количество просмотров Просмотров: 2859

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fowler9 21.08.2018 11:32 # fowler9
    Из 30 камментов на ветке 20 горение хуесосов всех мастей на Великий Ливерпуль!

    (ответить)

  2. seva 21.08.2018 11:32 # seva
    норм пенсомары с левых аккаунтов трюллируют типа. жаль одна пластинка
    эти выродки готовы каждый день жрать дошик с подливой лел
    даже грит потихоньку отходит от унылого тралена

    (ответить)

  3. hammersmith 21.08.2018 11:22 # hammersmith
    михоил, красиво ссышь на мачестир сити

    (ответить)

  4. osivori 21.08.2018 11:19 # osivori
    однако салах хорошш, а коала из кристаллов приличную команду слепил, очки у них забрать будет непросто, единственное бентек не то, а заха в топы выскочил

    (ответить)

  5. fakekafake 21.08.2018 11:13 # fakekafake
    Ветка плача пенсов. А что еще остается шлюхам еврея?

    (ответить)

  6. mototroller 21.08.2018 11:12 # mototroller
    Место рейтинга УЕФА Челси 11 на 2018г.
    Колбаса 21 )))))
    Эхехехехе

    (ответить)

  7. lemurz-pro 21.08.2018 11:09 # lemurz-pro
    смотришь футбол, радуешься левой победе, заходишь на фапл и тебя со всех сторон обоссывают болелы других клубов. Никто не остается безучастным. Портовые обрыганы = общественные унитазы.

    La verdad

    (ответить)

  8. mototroller 21.08.2018 11:01 # mototroller
    Если ты ненавидишь - значит тебя победили.
    Сказал Конфуций увидев хейтеров Челси

    (ответить)

  9. jesus33 21.08.2018 11:01 # jesus33
    ебаааать, глянул обзор - просто левейшая пенка, как же клоеп насасывает судьям))

    (ответить)

  10. mototroller 21.08.2018 11:00 # mototroller
    Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение
    Как же Цезарь ГЮ предвидел финал ЛЧ 2018
    ))))))
    Эхехехехе

    (ответить)

  11. mototroller 21.08.2018 10:59 # mototroller
    Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться признавать свои поражения и недостатки.
    Колбаса .... хорошие слова Ленина ВВ, но вам этого не светит ))))))))
    Эхехехе

    (ответить)

  12. mototroller 21.08.2018 10:55 # mototroller
    Колбаса превращается в автобус. Ван педик и алиса в главных ролях

    (ответить)

  13. mikkiynwa 21.08.2018 10:49 # mikkiynwa
    Как же горят суки на великий ЛФК

    Особенно пенсы
    Ваш уровень борьба за топ 4
    И участие в ЛЕ

    (ответить)

  14. chebrec 21.08.2018 10:35 # chebrec
    Фотка братьев Луиза и Гендузи прикольная
    Лысый физрук походу со всей командой пересосался

    (ответить)

  15. jesus33 21.08.2018 10:33 # jesus33
    У портовых шлюх за 2 тура уже:
    2 гола с офсайдов
    пенка сопернику
    красная карточка сопернику

    как же ору с портовых обрыганов)))

    (ответить)

  16. sellman 21.08.2018 10:28 # sellman
    Портовня бестрофейная, сколько планируете финалов просрать в этом сезоне?!

    (ответить)

  17. chr1s8rown 21.08.2018 10:28 # chr1s8rown
    клопп топ .
    ввд - маршал
    салах мане фирмино - диверсанты
    алисон-генерал

    (ответить)

  18. lemurz-pro 21.08.2018 10:24 # lemurz-pro
    Портовая помойка останется без трофеев.
    Скриньте

    (ответить)

  19. seva 21.08.2018 10:20 # seva
    Алиссон Титан

    Розанов 27 тысяч подписчиков в твиттере
    Казанский 57 тысяч
    Журавель 55 тысяч
    Черданцев 430 тысяч
    шмельков внимание ... 1700

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: