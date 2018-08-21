"Челси" попросил Лофтус-Чика остаться и сражаться за место в составе

Руководство "Челси" сообщило полузащитнику Рубену Лофтус-Чику отбросить мысли об уходе и сражаться за свое место в команде Маурицио Сарри.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после успешной аренды в "Кристал Пэлас" и почувствовав аппетит к регулярной игре в футбол, Лофтус-Чик говорил, что не собирается снова сидеть на лавке запасных в родном клубе.



Однако этим летом "Челси" значительно укрепил центр поля, пригласив в эту зону Жоржиньо и Матео Ковачича, из-за чего Рубену сложно претендовать на игровые минуты на старте нового сезона.



22-летний англичанин отметился появлением на замену в концовке матча против "Хаддерсфилда", а против "Арсенала" в минувший уикенд даже не попал на скамейку "синих".



Как стало известно The Guardian, Сарри и боссы клуба заверили Лофтус-Чика, что тому не стоит переживать из-за непопадания в заявку на дерби с "Арсеналом". На "Стэмфорд Бридж" хотят, чтобы Рубен не унывал и сосредоточился бы на борьбе за место в составе.



Вместе с тем "Челси" согласился подумать о том, чтобы отпустить Лофтус-Чика в аренду в январе, если к тому времени воспитанник "синих" никак себя не проявит.



Правды ради, издание Daily Mirror не соглашается со своими коллегами из The Guardian и утверждает, что Лофтус-Чик все еще может покинуть "Челси" до 31 августа, отправившись в аренду в один из клубов испанской Ла Лиги.