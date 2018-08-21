"Челси" попросил Лофтус-Чика остаться и сражаться за место в составе

Рубен Лофтус-Чик Руководство "Челси" сообщило полузащитнику Рубену Лофтус-Чику отбросить мысли об уходе и сражаться за свое место в команде Маурицио Сарри.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после успешной аренды в "Кристал Пэлас" и почувствовав аппетит к регулярной игре в футбол, Лофтус-Чик говорил, что не собирается снова сидеть на лавке запасных в родном клубе.

Однако этим летом "Челси" значительно укрепил центр поля, пригласив в эту зону Жоржиньо и Матео Ковачича, из-за чего Рубену сложно претендовать на игровые минуты на старте нового сезона.

22-летний англичанин отметился появлением на замену в концовке матча против "Хаддерсфилда", а против "Арсенала" в минувший уикенд даже не попал на скамейку "синих".

Как стало известно The Guardian, Сарри и боссы клуба заверили Лофтус-Чика, что тому не стоит переживать из-за непопадания в заявку на дерби с "Арсеналом". На "Стэмфорд Бридж" хотят, чтобы Рубен не унывал и сосредоточился бы на борьбе за место в составе.

Вместе с тем "Челси" согласился подумать о том, чтобы отпустить Лофтус-Чика в аренду в январе, если к тому времени воспитанник "синих" никак себя не проявит.

Правды ради, издание Daily Mirror не соглашается со своими коллегами из The Guardian и утверждает, что Лофтус-Чик все еще может покинуть "Челси" до 31 августа, отправившись в аренду в один из клубов испанской Ла Лиги.



Метки Лофтус-Чик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 21.08.2018 11:02 # gary47
    Лофтус по всем характеристикам предпочтительнее Баркли. Последний давно перестал прогрессировать, а Лофтус прекрасно проявил себя в сборной. Видно, что он классный футболист.

    (ответить)

  2. sausage 21.08.2018 10:35 # sausage
    Сарри упорно пихает Баркли в старт, но потом всё равно меняет ибо не торт совсем. Так что какие-то шансы есть, но не точно, а с приходом Ковачича их ещё меньше. Лофтус-Чик походу не герой романа Сарри, может не подходит по своим скиллам. А парню играть надо, 22 года уже, пора. Так что лучше бы ему свинтить оттуда.

    (ответить)

  3. chebrec 21.08.2018 10:33 # chebrec
    Камон Чик!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: