"Челси" попросил Лофтус-Чика остаться и сражаться за место в составе
Руководство "Челси" сообщило полузащитнику Рубену Лофтус-Чику отбросить мысли об уходе и сражаться за свое место в команде Маурицио Сарри.
Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после успешной аренды в "Кристал Пэлас" и почувствовав аппетит к регулярной игре в футбол, Лофтус-Чик говорил, что не собирается снова сидеть на лавке запасных в родном клубе.
Однако этим летом "Челси" значительно укрепил центр поля, пригласив в эту зону Жоржиньо и Матео Ковачича, из-за чего Рубену сложно претендовать на игровые минуты на старте нового сезона.
22-летний англичанин отметился появлением на замену в концовке матча против "Хаддерсфилда", а против "Арсенала" в минувший уикенд даже не попал на скамейку "синих".
Как стало известно The Guardian, Сарри и боссы клуба заверили Лофтус-Чика, что тому не стоит переживать из-за непопадания в заявку на дерби с "Арсеналом". На "Стэмфорд Бридж" хотят, чтобы Рубен не унывал и сосредоточился бы на борьбе за место в составе.
Вместе с тем "Челси" согласился подумать о том, чтобы отпустить Лофтус-Чика в аренду в январе, если к тому времени воспитанник "синих" никак себя не проявит.
Правды ради, издание Daily Mirror не соглашается со своими коллегами из The Guardian и утверждает, что Лофтус-Чик все еще может покинуть "Челси" до 31 августа, отправившись в аренду в один из клубов испанской Ла Лиги.
21.08.2018 10:00
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Лофтус по всем характеристикам предпочтительнее Баркли. Последний давно перестал прогрессировать, а Лофтус прекрасно проявил себя в сборной. Видно, что он классный футболист.
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Сарри упорно пихает Баркли в старт, но потом всё равно меняет ибо не торт совсем. Так что какие-то шансы есть, но не точно, а с приходом Ковачича их ещё меньше. Лофтус-Чик походу не герой романа Сарри, может не подходит по своим скиллам. А парню играть надо, 22 года уже, пора. Так что лучше бы ему свинтить оттуда.
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Камон Чик!
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