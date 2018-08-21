"Челси" предложит Азару новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю

"Челси" готовится возобновить переговоры с плеймейкером Эденом Азаром о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

"Синие" общались со свои ключевым игроком о продлении сотрудничества еще в прошлом сезоне, однако летом Азар решил сосредоточиться на выступлении за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России и переговоры со своим клубом приостановил.



Кроме того, Эден хотел посмотреть, насколько серьезен интерес "Реала" и "Барселоне" к его персоне. Несмотря на настойчивые спекуляции, никто из испанских грандов так и не решился выдвинуть свое предложение.



Как утверждает Daily Mail, Азар находит привлекательной возможность перебраться в один из испанских грандов и снова сыграть в Лиге Чемпионов, куда "Челси" будет очень сложно вернуться из-за жесточайшей конкуренции в Премьер-Лиге и очевидной необходимости на адаптацию при Маурицио Сарри.



Однако теперь "синие" снова постарается сделать все возможное, чтобы убедить 27-летнего бельгийца продлить свой контракт, истекающий в 2020 году. Эта задача становится приоритетной для клуба со "Стэмфорд Бридж".



Помимо Азара, "Челси" собирается обсудить новые контракты и с двумя другими игроками в лице полузащитника Нголо Канте и защитника Антонио Рюдигера.