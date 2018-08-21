"Юнайтед" обзаведется техническим директором до января

Жозе Моуриньо и Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение о создании должности технического директора и собирается произвести назначение до зимнего трансферного окна.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо остался глубоко разочарован результатами летнего трансферного окна. Португалец так и не получил центрального защитника топ-уровня из списка, переданного исполнительному директору Эду Вудворду месяцы назад.

Вскоре после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге появилась информация, что "Юнайтед" хочет создать в клубе должность технического — или спортивного, как сообщали отдельные издания — директора, чтобы снять напряжение между Моуриньо и Вудвордом.

По информации ESPN, теперь решение было принято. Клуб с "Олд Траффорд" окончательно решился на реорганизацию своей руководящей структуры и приступил к активной фазе поисков подходящего кандидата.

Семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", надеется произвести назначение до конца календарного года. Таким образом, уже в январе согласованием трансферов "дьяволов" будет заниматься технический директор, а не Вудворд.



Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2018 08:00

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