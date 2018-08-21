Венгер: "Анри хочет возглавить "Бордо"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что Тьерри Англии вскоре может занять пост главного тренера "Бордо".

Напомним, ранее этим летом Анри оставил работу на телевидении, чтобы сосредоточиться на своей тренерской карьере. Завоевание бронзовых медалей на ЧМ-2018 со сборной Бельгии, где Анри является ассистентом Роберто Мартинеса, определенно пробудило аппетит к профессии у француза.



Шанс попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста Анри может предоставить "Бордо", который на прошлой неделе отстранил от исполнения своих обязанностей Гуса Пойета. По словам Венгера, Тьерри готов взяться за эту работу.



"Да, он хочет этого. Он достаточно умен и обладает необходимыми качествами. В таких ситуациях мы всегда должны задать себе вопрос: готовы ли мы жертвовать своей жизнью ради тренерской профессии", — сообщил Венгер Corse Matin.