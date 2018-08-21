Кариус может принести "Ливерпулю" 9.5 миллионов фунтов

"Ливерпуль" сможет заработать 9.5 миллионов фунтов с перехода голкипера Лориса Кариуса в "Бешикташ".

Напомним, накануне стало известно, что турецкий клуб сделал запрос насчет Кариуса. По информации Liverpool Echo, к настоящему моменту "Бешикташ" уже согласовал условия двухлетней аренды Лориса, хотя после победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в понедельник вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп и сказал, что ничего не знает об этом.



"Никто не говорил мне о решении по какой-либо трансферной ситуации", — приводит слова Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



И все-таки Liverpool Echo утверждает, что будущее Кариуса практически предрешено. Мерсисайдцы получат 2.25 млн. фунтов в качестве арендной платы, вдобавок "Бешикташ" возьмет на себя обязательство выкупить трансфер Лориса летом 2020 за заранее оговоренную сумму в размере 7.25 млн. фунтов.



Наконец, "Ливерпуль" также выторговал себе право на 20% с последующей перепродажи Кариуса "Бешикташем".



Отметим, что в понедельник вечером Кариус приехал с "красными" на "Селхерст Парк", но в заявку не попал. В качестве дублера Алиссона на лавке "Ливерпуля" расположился Симон Миньоле. Поскольку "Ливерпуль" и "Бешикташ" уже договорились между собой, теперь для заключения сделки не хватает лишь согласия самого Лориса.



Добавим, что летом 2016 назад "красные" приобрели Кариуса у "Майнца" за 4.75 млн. фунтов. Последним матчем Лориса за "Ливерпуль" пока остается финал Лиги Чемпионов против "Реала", в котором немец отметился двумя грубейшими ошибками.