Клопп рад, что больше никто не вспоминает о цене Ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил вклад Виргила Ван Дейка в 100-процентный результат команды на старте нового сезона.

В двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" набрали максимальное количество очков, вдобавок стали единственной командой, до сих пор не пропустившей ни одного гола.



После победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас" Клопп сделал акцент на Ван Дейке, который был приобретен "Ливерпулем" в январе у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов. Юрген рад, что больше никто не вспоминает о цене голландца.



"У мастерства есть своя цена. Так бывает с автомобилями, и так же с игроками. Поэтому-то мы и потратились на него".



"Больше никто не говорит об этом, и это хорошо, поэтому что он как минимум стоит тех денег, которые за него заплатили. Возможно, это даже было дешево, но никто не знает будущее. Ему нравится играть с этими парнями, и это самое важное для меня".



"Я не знаю большого количества защитников, которые почти в 100 процентах ситуаций могут играть без фола. Присутствие Виргила на поле было очень важно для нас сегодня", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.