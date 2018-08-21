Ходжсон раскритиковал судейство в матче с "Ливерпулем"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон раскритиковал судейство Майкла Оливера в проигранном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В понедельник вечером "красные" продлили свою 100-процентную серию в новом сезоне, набрав три очка на "Селхерст Парк" — 0:2. Решающий для этого матча гол был забит в концовке первого тайма, когда Джеймс Милнер реализовал пенальти, назначенный за фол Мамаду Сако на Мохамеде Салахе.



Однако Ходжсон считает, что Салах обманным путем заработал 11-метровый. Вдобавок Рой убежден, что во втором тайме уже его собственная команда должна была получить пенальти, когда Виргил Ван Дейк жестко сыграл против Макса Майера.



"А каких слов вы ожидаете от меня по поводу инцидента с пенальти? Сако является защитником, и он должен защищаться, что, на мой взгляд, он сделал хорошо в этой ситуации".



"Конечно, в самой концовке матча следовало назначить пенальти. Ван Дейк очевидным образом фолил на Максе Майере, когда тот пытался принять передачу, поэтому можно уверенно говорить, что нам не повезло с судейскими решениями сегодня вечером".



"Для меня нет смысла стоять здесь и говорить что-нибудь другое. Эти вопросы вы задаете каждый раз после подобных матчей, но гораздо больше меня интересует, что мы так хорошо играли на протяжении 95 минут".



"Я считаю, нам не повезло, потому что судейские решения были ошибочными. Таково мое мнение, но другие люди могут с ним не согласиться".



"Честно говоря, мне не нравится рассуждать о судейских решениях. Я не могу изменить их, и они очевидным образом раздражают меня. Они злят меня, когда стоят команде очков. В этом отношении я как и любой другой тренер в футболе — от Воскресной лиги до Премьер-Лиги", — сообщил Ходжсон Sky Sports.