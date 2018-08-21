Клаудио Браво надорвал ахилл на тренировке "Сити"

Клаудио Браво Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво надорвал ахиллово сухожилие на тренировке и теперь пропустит многие месяцы.

Лишь на прошлой неделе на тренировке "горожан" травму колена получил полузащитник Кевин Де Брюйне. Спустя считанные дни с базы чемпионов Премьер-Лиги пришло еще одно крайне неприятное известие.

Как гласит официальное заявление "Сити", доктора уже подтвердили надрыв ахиллова сухожилия левой стопы Браво. В четверг 35-летний чилиец отправится в Барселону, чтобы пройти дополнительное обследование и определить лечение.

В данный момент сроки восстановления Клаудио не называются. Учитывая характер травмы, Браво всерьез рискует пропустить сезон 2018/19 целиком.

Добавим, что потеря Браво фактически оставит "Сити" без дублера для первого номера команды Эдерсона. Ранее этим летом "горожане" продали Ангуса Ганна и Джо Харта, а юный Аро Мурич ушел в аренду. В сложившейся ситуации "горожане" могут попросить Премьер-Лигу об экстренной аренде.



Метки Браво, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2018 00:10

Количество просмотров Просмотров: 520

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 21.08.2018 01:14 # carrick-16
    Кариьеса пусть берут

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  2. ccchelsea 21.08.2018 00:50 # ccchelsea
    Невезуха.

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  3. electric 21.08.2018 00:46 # electric
    хесос33 отполирует болты кому надо и ФА пойдет на встречу голубым

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  4. kos9k 21.08.2018 00:20 # kos9k
    горожане" могут попросить Премьер-Лигу об экстренной аренде

    не удивлюсь, если и тут их будут тянуть)

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  5. largo-winch 21.08.2018 00:15 # largo-winch
    Лол, бомжи остались без вратаря

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  6. lahmatyj 21.08.2018 00:11 # lahmatyj
    жоска

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