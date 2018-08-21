Клаудио Браво надорвал ахилл на тренировке "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво надорвал ахиллово сухожилие на тренировке и теперь пропустит многие месяцы.

Лишь на прошлой неделе на тренировке "горожан" травму колена получил полузащитник Кевин Де Брюйне. Спустя считанные дни с базы чемпионов Премьер-Лиги пришло еще одно крайне неприятное известие.



Как гласит официальное заявление "Сити", доктора уже подтвердили надрыв ахиллова сухожилия левой стопы Браво. В четверг 35-летний чилиец отправится в Барселону, чтобы пройти дополнительное обследование и определить лечение.



В данный момент сроки восстановления Клаудио не называются. Учитывая характер травмы, Браво всерьез рискует пропустить сезон 2018/19 целиком.



Добавим, что потеря Браво фактически оставит "Сити" без дублера для первого номера команды Эдерсона. Ранее этим летом "горожане" продали Ангуса Ганна и Джо Харта, а юный Аро Мурич ушел в аренду. В сложившейся ситуации "горожане" могут попросить Премьер-Лигу об экстренной аренде.