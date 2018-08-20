"Ливерпуль" увозит победу от "Пэлас"
Забив по голу на исходе каждого из таймов, "Ливерпуль" отпраздновал победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 0:2.
Звездный новичок "орлов" Макс Майер расположился на скамейке запасных — как и Джордан Айю, тоже прибывший на "Селхерст Парк" этим летом.
Как и у соперника, у "красных" стартовый состав не изменился относительно первого тура. Находящийся на пороге ухода из клуба Лорис Кариус не попал в заявку. Залечивший травму Жоэль Матип оказался в запасе.
В начальной стадии матча гости дважды выводили на ударную позицию Мохамеда Салаха, но обе его попытки пробить были заблокированы. На 21-й минуте мяч все-таки побывал в воротах "Пэлас", однако гол не был засчитан из-за того, что Садио Мане врезался в голкипера.
В середине тайма Салах вновь обратил на себя внимание. Египтянин технично принял передачу со своей половины поля и уже перебросил вышедшего навстречу голкипера, но мяч опустился за воротами.
На 25-й минуте уже хозяева могли открыть счет. Наби Кейта потерял мяч вблизи своей штрафной, благодаря чему у Андроса Таунсенда появилась возможность пробить с дистанции — перекладина!
Вообще, игра шла с территориальным преимуществом гостей, однако "орлы" регулярно огрызались и по уровню создаваемой угрозы едва ли уступали своему сопернику.
Переломный момент случился на 44-й минуте, когда Салах в очередной раз оказался с мячом в штрафной. Мохамед стал улучшать свою позицию и был сбит с ног Мамаду Сако. Рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Джеймс Милнер — 0:1.
Второй тайм начался в высоком темпе. "Ливерпуль" провел неплохую контратаку на скорости, но Салах и Кейта не смогли отправить мяч в сетку. "Пэлас" ответил ударом Луки Миливоевича со штрафного, однако Алиссон сыграл выше всяких похвал.
Открытая игра была не сильно на руку "красным", поэтому вскоре они перестроились и сосредоточились на сдерживании соперника, а тот прикладывал большие усилия, чтобы не остаться без очков в этот вечер.
На 75-й минуте "орлы" слишком увлеклись атаками, позволив Салаху убежать в прорыв. Аарон Ван-Биссака смог остановить Мохамеда только с нарушением правил, получив красную карточку за фол последней надежды. К счастью для хозяев, египтянин не успел ворваться в штрафную, а из стандартного положения "Ливерпуль" ничего не выжал.
Вдесятером "Пэлас" не перестал атаковать, но игра уже не была прежней. "Красным" вздохнули свободно и без особых проблем довели дело до победы.
Более того, когда уже шло компенсированное время, Мане убежал в прорыв, продрался мимо голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:2.
Этот был тот случай, когда Юрген Клопп рад победить при некрасивой игре. "Кристал Пэлас" удалось доставить проблем "Ливерпулю", да и решающий гол был забит с пенальти, но важнее всего то, что "красные" подтвердили свой статус одного из фаворитов сезона и набрали очки там, где следовало их набрать.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.08.2018 23:55
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Последние комментарии:
колбасные как обычно раскукарекались, до всоса от аутсайдера, все как обычно, эти имбецилы уже не вылечатся))
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Кейта одним движением поссал на ценник Жоржиньо.
(ответить)
"Елагин вернулся на «Матч ТВ» и прокомментирует матч «Ливерпуль» – «Брайтон»"
А вот это, здорово.
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Не всем же отгружать по 4+ мячей. У чемпиона должны быть и скучные матчи. Бекер и Кейта звери. Потенциал еще не раскрыт, но уже рычат. Арнольд по хорошему для скамейки.
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Личерпуль этот пеласвынес бы и 5-0, простотзачем оно надо сейчас показывать все свои козыри? Уверенная победа на классе.
ВВД и Алиссон это просто высший пилотаж
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ахахах,пеналь+ кк у соперника, просто клопп за лето видно наработал навыки полировки болтов судей)))
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немецкие корни у Алиссона. отсюда и такая Машина. AMG
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толково! вот они пошли-проверки на прочность и уверенность в своих силах! жду не дождусь старта лч!поиметь бы в группе сливочных)?чтоб вышвырнуть их в ле!!:-)
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Assists
B. Mendy M. City 3
E. Hazard Chelsea 2
J. Holebas Watford 2
Ederson M. City 1
R. Fraser Bournemouth 1
P. v. Aanholt C. Palace 1
M. Salah Liverpool 1
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Время начать болеть за Ливерпуль
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Совсем разные таймы. В первом понравились Робертсон и Кейта, во втором играли излишне осторожно и уже Арнольд с Фирмино смотрелись неплохо на фоне остальных. Салах был постоянно заряжен на атаку и свои голы он еще забьет. Милнер натуральный движок, Алиссон хорош, Гомес потихоньку сыгрывается с Ван Дейком и Матип с Ловреном могут уже и не спешить набирать форму. Посмотреть бы еще на Шакири со Старриджем, ведь Лаллана и Хендерсон не особо усилили игру, выйдя на замену.
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потная катка, если честно) очень понравились алиссон, ван дейк, кейта и вейналдум, разочаровали трент(постоянно тупыми навесами) и уставший фирмино
по нормальному против брайтона нужно дать шанс шакири либо старриджу, да и клайна нужно запилить, чтобы трентуха не зазнавался
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читерские пасы Алиссона доставили тож. норм прокатили пенсов с кипером
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в следующем туре играем на своей поляне с карателями скама, ну тем должны целую авоську закинуть, да и сами чайки 1-2 голешника помогут закатить
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Я бы точно в понедельник матч пенсов с работягами не смотрел.
Максимум счет на второй день.
Какой же ЛФК топ.
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1. Ван Дейк просто монстр, весь воздух его. Раньше бы как раз пропустили в конце ерунду после стандарта, но сейчас он все подчищает и не дает шанса даже.
2. Алиссон очень спокоен и уверен. Плюс ко всему, у него шикарный пас.
3. Салах пока сыроват и слишком часто себе под левую обрабатывает, слишком очевидно уже.
4. Радует, что наконец-то есть скамейка.
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А мы увидим Фабиньо справа в защите? ТАА бесил весь матч.
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Пэлас очень хорош был. Пусть другие топы съездят к ним в гости. А мы посмотрим.
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При не самой удачной игре у Салаха две гп.
Азар даже в лучшей форме еле еле такое вытворяет...
Ну вот и вся разница. Один номинирован на звание лучшего игрока сезона...
А второй накуй никому не нужен...
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Абсолютно левый пенальти под занавес первого тайма сломал орлам всю игру. Если бы не купленный арбитр, какому помощник физрука Клоппа перед матчем в подтрибунном помещении сделал защеканку, то колбасятине провели бы шершавым мухомором по губам. Скриньте.
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