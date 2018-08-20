"Ливерпуль" увозит победу от "Пэлас"

Забив по голу на исходе каждого из таймов, "Ливерпуль" отпраздновал победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 0:2.

Звездный новичок "орлов" Макс Майер расположился на скамейке запасных — как и Джордан Айю, тоже прибывший на "Селхерст Парк" этим летом.



Как и у соперника, у "красных" стартовый состав не изменился относительно первого тура. Находящийся на пороге ухода из клуба Лорис Кариус не попал в заявку. Залечивший травму Жоэль Матип оказался в запасе.



В начальной стадии матча гости дважды выводили на ударную позицию Мохамеда Салаха, но обе его попытки пробить были заблокированы. На 21-й минуте мяч все-таки побывал в воротах "Пэлас", однако гол не был засчитан из-за того, что Садио Мане врезался в голкипера.



В середине тайма Салах вновь обратил на себя внимание. Египтянин технично принял передачу со своей половины поля и уже перебросил вышедшего навстречу голкипера, но мяч опустился за воротами.



На 25-й минуте уже хозяева могли открыть счет. Наби Кейта потерял мяч вблизи своей штрафной, благодаря чему у Андроса Таунсенда появилась возможность пробить с дистанции — перекладина!



Вообще, игра шла с территориальным преимуществом гостей, однако "орлы" регулярно огрызались и по уровню создаваемой угрозы едва ли уступали своему сопернику.



Переломный момент случился на 44-й минуте, когда Салах в очередной раз оказался с мячом в штрафной. Мохамед стал улучшать свою позицию и был сбит с ног Мамаду Сако. Рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Джеймс Милнер — 0:1.



Второй тайм начался в высоком темпе. "Ливерпуль" провел неплохую контратаку на скорости, но Салах и Кейта не смогли отправить мяч в сетку. "Пэлас" ответил ударом Луки Миливоевича со штрафного, однако Алиссон сыграл выше всяких похвал.



Открытая игра была не сильно на руку "красным", поэтому вскоре они перестроились и сосредоточились на сдерживании соперника, а тот прикладывал большие усилия, чтобы не остаться без очков в этот вечер.



На 75-й минуте "орлы" слишком увлеклись атаками, позволив Салаху убежать в прорыв. Аарон Ван-Биссака смог остановить Мохамеда только с нарушением правил, получив красную карточку за фол последней надежды. К счастью для хозяев, египтянин не успел ворваться в штрафную, а из стандартного положения "Ливерпуль" ничего не выжал.



Вдесятером "Пэлас" не перестал атаковать, но игра уже не была прежней. "Красным" вздохнули свободно и без особых проблем довели дело до победы.



Более того, когда уже шло компенсированное время, Мане убежал в прорыв, продрался мимо голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:2.



Этот был тот случай, когда Юрген Клопп рад победить при некрасивой игре. "Кристал Пэлас" удалось доставить проблем "Ливерпулю", да и решающий гол был забит с пенальти, но важнее всего то, что "красные" подтвердили свой статус одного из фаворитов сезона и набрали очки там, где следовало их набрать.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче