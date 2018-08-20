Погба: "Юнайтед" сходит с ума после поражения от "Брайтона"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда "сходит с ума" после неожиданного поражения от "Брайтона" и полна решимости реабилитироваться против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.
В минувшее воскресенье "красные дьяволы" были биты "чайками", пропустив аж три мяча. После матча Погба говорил, что его команда не смогла правильно настроиться на этот выезд.
По словам Поля, поражение 3:2 гложет игроков "Юнайтед". Француз и его партнеры намерены исправить впечатление о себе в матче на "Олд Траффорд" против "шпор".
"Мы всегда играем за эту футболку и за этих фанатов, и этот совсем не тот результат, который мы или они хотели. Фанаты должны сходить с ума. Мы должны сходить с ума. Каждый сходит с ума. Мы сходим с ума".
"В следующем матче мы хотим изменить это. Мы хотим, чтобы в конце матча нам было, чему порадоваться. Мы хотим улыбок на лицах и обеспечить фанатам славный уикенд".
"Мы определенно не хотим проигрывать два матча подряд, поэтому мы собираемся подготовиться и сыграть гораздо, гораздо лучше, чем в воскресенье".
"Мы здесь не просто для того, чтобы проводить матчи и выступать в Премьер-Лиге. Мы здесь, чтобы побеждать. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать".
"Мы хотим выигрывать трофеи, таковы менталитет и культура клуба. Мы не сделали этого в прошлом сезоне, и мы очень расстроены этим".
"Впереди по-прежнему много матчей, и мы должны сохранять позитивный настрой. Именно с таким настроем мы будем сражаться за хороший результат против "Тоттенхэма", — сообщил Погба MUTV.
20.08.2018 22:00
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Последние комментарии:
Продуют шпорам, вызывайте дурку...
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что удивительно он идеальный игрок по его данным. Силовая борьба техника, удар пас, пля да у него есть все. Ну что этому имбецилу не хватает. Последний матч против ТТХ он Дембеле корпусом оттер от мяча и отдал голевую а дембеле тот еще титан силовой борьбы
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Мы всегда играл??? Да что он себе позволяет... в третьем лице говорит
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