Погба: "Юнайтед" сходит с ума после поражения от "Брайтона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда "сходит с ума" после неожиданного поражения от "Брайтона" и полна решимости реабилитироваться против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.

В минувшее воскресенье "красные дьяволы" были биты "чайками", пропустив аж три мяча. После матча Погба говорил, что его команда не смогла правильно настроиться на этот выезд.



По словам Поля, поражение 3:2 гложет игроков "Юнайтед". Француз и его партнеры намерены исправить впечатление о себе в матче на "Олд Траффорд" против "шпор".



"Мы всегда играем за эту футболку и за этих фанатов, и этот совсем не тот результат, который мы или они хотели. Фанаты должны сходить с ума. Мы должны сходить с ума. Каждый сходит с ума. Мы сходим с ума".



"В следующем матче мы хотим изменить это. Мы хотим, чтобы в конце матча нам было, чему порадоваться. Мы хотим улыбок на лицах и обеспечить фанатам славный уикенд".



"Мы определенно не хотим проигрывать два матча подряд, поэтому мы собираемся подготовиться и сыграть гораздо, гораздо лучше, чем в воскресенье".



"Мы здесь не просто для того, чтобы проводить матчи и выступать в Премьер-Лиге. Мы здесь, чтобы побеждать. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать".



"Мы хотим выигрывать трофеи, таковы менталитет и культура клуба. Мы не сделали этого в прошлом сезоне, и мы очень расстроены этим".



"Впереди по-прежнему много матчей, и мы должны сохранять позитивный настрой. Именно с таким настроем мы будем сражаться за хороший результат против "Тоттенхэма", — сообщил Погба MUTV.