Погба: "Юнайтед" сходит с ума после поражения от "Брайтона"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда "сходит с ума" после неожиданного поражения от "Брайтона" и полна решимости реабилитироваться против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.

В минувшее воскресенье "красные дьяволы" были биты "чайками", пропустив аж три мяча. После матча Погба говорил, что его команда не смогла правильно настроиться на этот выезд.

По словам Поля, поражение 3:2 гложет игроков "Юнайтед". Француз и его партнеры намерены исправить впечатление о себе в матче на "Олд Траффорд" против "шпор".

"Мы всегда играем за эту футболку и за этих фанатов, и этот совсем не тот результат, который мы или они хотели. Фанаты должны сходить с ума. Мы должны сходить с ума. Каждый сходит с ума. Мы сходим с ума".

"В следующем матче мы хотим изменить это. Мы хотим, чтобы в конце матча нам было, чему порадоваться. Мы хотим улыбок на лицах и обеспечить фанатам славный уикенд".

"Мы определенно не хотим проигрывать два матча подряд, поэтому мы собираемся подготовиться и сыграть гораздо, гораздо лучше, чем в воскресенье".

"Мы здесь не просто для того, чтобы проводить матчи и выступать в Премьер-Лиге. Мы здесь, чтобы побеждать. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать".

"Мы хотим выигрывать трофеи, таковы менталитет и культура клуба. Мы не сделали этого в прошлом сезоне, и мы очень расстроены этим".

"Впереди по-прежнему много матчей, и мы должны сохранять позитивный настрой. Именно с таким настроем мы будем сражаться за хороший результат против "Тоттенхэма", — сообщил Погба MUTV.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2018 22:00

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  1. mc-od 20.08.2018 23:03 # mc-od
    Продуют шпорам, вызывайте дурку...

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  2. gio 20.08.2018 22:13 # gio
    что удивительно он идеальный игрок по его данным. Силовая борьба техника, удар пас, пля да у него есть все. Ну что этому имбецилу не хватает. Последний матч против ТТХ он Дембеле корпусом оттер от мяча и отдал голевую а дембеле тот еще титан силовой борьбы

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  3. bes-ter 20.08.2018 22:07 # bes-ter
    Мы всегда играл??? Да что он себе позволяет... в третьем лице говорит

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