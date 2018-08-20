Клопп: "Ливерпулю" не по карману игроки по цене Неймара"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб никогда бы не смог заплатить за одного игрока столько, сколько заплатил ПСЖ за нападающего Неймара.

В прошлом году ПСЖ установил новый мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив "Барселоне" 222 миллиона евро (198.5 млн. фунтов) за Неймара. Такая сумма видится Клоппу чрезмерной, даже несмотря на то, что этим летом сами "красные" потратили более 170 млн. фунтов на новичков.



"Нет, мы бы никогда не смогли потратить похожую сумму на одного игрока. Без шансов. Нами не владеет государство, в отличие от двух других больших клубов. У нас есть свои лимиты. У нас консервативное руководство".



"Такое впечатление, что 100 миллионов фунтов раньше — это как 500 миллионов фунтов сегодня. Когда Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, я схватился за голову".



"Раньше я действительно был скептичен к подобного рода трансферам, но с тех пор многое произошло. В 2017 Неймар отправился в ПСЖ, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле перешли в "Барселону" за кучу денег, Килиан Мбаппе присоединился к ПСЖ".



"Все это преобразило трансферный рынок, теперь там вращаются другие деньги. Если "Ливерпуль" хочет какого-нибудь игрока, другие клубы хотят получить свою долю пирога. Так это обстоит теперь".



"Кроме того, нельзя забывать, что игроки вроде Мо Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино обошлись нам в 30-40 миллионов фунтов каждый. В эти дни у них совсем другая трансферная стоимость. Это тоже относится к работе на рынке", — сообщил Клопп Kicker.