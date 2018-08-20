Венгер приступит к поискам работы в сентябре
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что только в сентябре приступит к поискам новой работы.
Изначально Венгер хотел найти себе новое пристанище уже через месяц после ухода из "Арсенала", но затем француз решил полноценно восстановить силы после 22 лет работы в лондонском клубе.
Несмотря на обилие предложений из Европы и Азии, от клубов и сборных, Арсен пока не решился вступить с кем-либо в переговры. К рассмотрению вариантов Венгер приступит только осенью.
"Я предпочел не спешить. Я слишком долго находился в плену у футбола, поэтому пообещал себе не принимать решений по поводу своего будущего до сентября", - цитирует Венгера Daily Mirror.
20.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
зарплату хочет получить всю что полагается от арсенала, в сентябре контракт истекает
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В Арсенал его
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Вместо автобусника в МЮ
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Го в мю , хоть ржака будет пока с Зиданом или поччетино договоримся. До след сезона Веня огонь
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Да не будет от тренировать другие клубы АПЛ. Хватит ерунду писать.
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замена сарри.
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В МЮ этого топаря.
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