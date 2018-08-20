Венгер приступит к поискам работы в сентябре

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что только в сентябре приступит к поискам новой работы.

Изначально Венгер хотел найти себе новое пристанище уже через месяц после ухода из "Арсенала", но затем француз решил полноценно восстановить силы после 22 лет работы в лондонском клубе.



Несмотря на обилие предложений из Европы и Азии, от клубов и сборных, Арсен пока не решился вступить с кем-либо в переговры. К рассмотрению вариантов Венгер приступит только осенью.



"Я предпочел не спешить. Я слишком долго находился в плену у футбола, поэтому пообещал себе не принимать решений по поводу своего будущего до сентября", - цитирует Венгера Daily Mirror.