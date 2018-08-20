Венгер приступит к поискам работы в сентябре

Арсен Венгер Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что только в сентябре приступит к поискам новой работы.

Изначально Венгер хотел найти себе новое пристанище уже через месяц после ухода из "Арсенала", но затем француз решил полноценно восстановить силы после 22 лет работы в лондонском клубе.

Несмотря на обилие предложений из Европы и Азии, от клубов и сборных, Арсен пока не решился вступить с кем-либо в переговры. К рассмотрению вариантов Венгер приступит только осенью.

"Я предпочел не спешить. Я слишком долго находился в плену у футбола, поэтому пообещал себе не принимать решений по поводу своего будущего до сентября", - цитирует Венгера Daily Mirror.




Метки Венгер, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. gio 20.08.2018 21:42 # gio
    зарплату хочет получить всю что полагается от арсенала, в сентябре контракт истекает

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  2. seva 20.08.2018 21:21 # seva
    В Арсенал его

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  3. fc-oil 20.08.2018 20:41 # fc-oil
    Вместо автобусника в МЮ

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  4. rj1992 20.08.2018 20:37 # rj1992
    Го в мю , хоть ржака будет пока с Зиданом или поччетино договоримся. До след сезона Веня огонь

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  5. suddenly 20.08.2018 20:36 # suddenly
    Да не будет от тренировать другие клубы АПЛ. Хватит ерунду писать.

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  6. alexomck 20.08.2018 20:24 # alexomck
    замена сарри.

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  7. ccchelsea 20.08.2018 20:02 # ccchelsea
    В МЮ этого топаря.

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