Клопп почти отказался от покупки Алиссона из-за Кариуса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что едва не отказался от приобретения голкипера Алиссона у "Ромы" из-за желания поддержать в трудной ситуации Лориса Кариуса.

Ранее этим летом Клопп заплатил за Алиссона 67 миллионов фунтов — рекордную на тот момент сумму для голкипера в мировом футболе. Принято считать, что это стало реакцией Юргена на фиаско Кариуса в финале Лиги Чемпионов.



Однако немецкий тренер уверяет, что поражение от "Реала" в Киеве здесь не при чем — если бы Кариус привел "красных" к победе в Лиге Чемпионов, а Алиссон был бы доступен, Клопп все равно осуществил бы этот трансфер.



Что по-настоящему могло помешать трансферу Алиссона, так это та травля, которую устроили болельщики и медиа в отношении Лориса. Клопп так сильно хотел поддержать соотечественника, что даже подумывал отказаться от смены первого номера.



"Я не сказал Кариусу слов, которые он хотел услышать, но что поделать. Финал Лиги Чемпионов не имеет никакого отношения к тому, что мы купили Алиссона. Если бы Кариус выиграл тот финал, а Алиссон был бы доступен, мы бы все равно осуществили этот трансфер".



"А то, насколько негативно люди отреагировали на Кариуса после финала, стараясь изолировать его, почти убедило меня не покупать Алиссона и сохранить доверие к Кариусу".



"Однако мы должны были быть профессионалами. Наша задача — обладать лучшими игроками на каждой позиции", — сообщил Клопп Kicker.