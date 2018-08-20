Салах поспорит с Модричем и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в итоговый шорт-лист из трех игроков, номинированных на награду лучшему игроку сезона 2017/18 по версии УЕФА.

Помимо Салаха, забившего 44 гола за "красных" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, за эту награду поспорят полузащитник "Реала" Лука Модрич и его бывший одноклубник Криштиану Роналду, с недавних пор представляющий "Ювентус".



Среди игроков, которые вошли в топ-10, но остались за пределами первой тройки, также значатся Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси".



Добавим, что УЕФА назовет имя Игрока Года уже на следующей неделе, 30 августа. За составление итогового шорт-листа ответственны 80 главных тренеров, чья клубы участвовали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов.