Салах поспорит с Модричем и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в итоговый шорт-лист из трех игроков, номинированных на награду лучшему игроку сезона 2017/18 по версии УЕФА.
Помимо Салаха, забившего 44 гола за "красных" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, за эту награду поспорят полузащитник "Реала" Лука Модрич и его бывший одноклубник Криштиану Роналду, с недавних пор представляющий "Ювентус".
Среди игроков, которые вошли в топ-10, но остались за пределами первой тройки, также значатся Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси".
Добавим, что УЕФА назовет имя Игрока Года уже на следующей неделе, 30 августа. За составление итогового шорт-листа ответственны 80 главных тренеров, чья клубы участвовали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов.
20.08.2018 18:45
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Последние комментарии:
или Роналду, или Модрич, чМО тут не при делах. Это двое узьмили Лигу Чемпионов. А что взял чМО? 4-ую строчку в АПЛ и бюлетень в ЛЧ.
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мда. сначала клоп в списке за звание лучшего тренера сезона, теперь сосаллах в тройке лучших игроков года
в такие моменты ко мне в голову начинает закрадываться в некотором роде даже нелепая мысль, что клопецо всего этого добивается, не поверите, - одним рвотным для него способом.
И нелепая эта мысль скорее не из-за того, что выглядит он как немытый, обросший бомж, (тому же контексу внешность олигофрена не помешала пересосать километры хуев для достижения своих целей) сколько из-за его зловонного и гниющего рта, этого рассадника венерических заболеваний
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Покажите мне когда ливер брал АПЛ? То-то же. Так что, колбасники, засуньте свое мнение вместе со всей желчью о МЮ, Арсенале, Челси и МС себе в жопу и идите утопитесь в урине.
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Если бы эти трое боролись за зм, то естественно награда должна была пойти Модричу, иначе была бы такая же несправедливость как и Иньеста в 2012 и Рамос 2014.
Но так как уефа - это то как игрок провел сезон на клубном уровне то все же Салах. Ибо огромный вклад сделал и в апл и в лч. Было наглядно видно как лфк играл с Салахом в финале и после того как его заменили.
Кр из-за гола в ворота юве тут и медийности.
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Покажите мне игроков МЮ, Арсенала, Челси или МС в итоговой тройке. То-то же. Так что засуньте своё мнение вместе со всей желчью в свои жопы и идите наxуй с ветки
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Млять, чувак забил во внутреннем чемпионате 32 гола и что? Лучший в европе? За что?
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Где Месси? Они там что то напутали.
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Если по делу, то Модрич должен получить.
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Чисто для массовки
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Без шансов для чумазого портового бестрофейника.
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