Салах поспорит с Модричем и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА

Криштиану Роналду и Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в итоговый шорт-лист из трех игроков, номинированных на награду лучшему игроку сезона 2017/18 по версии УЕФА.

Помимо Салаха, забившего 44 гола за "красных" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, за эту награду поспорят полузащитник "Реала" Лука Модрич и его бывший одноклубник Криштиану Роналду, с недавних пор представляющий "Ювентус".

Среди игроков, которые вошли в топ-10, но остались за пределами первой тройки, также значатся Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси".

Добавим, что УЕФА назовет имя Игрока Года уже на следующей неделе, 30 августа. За составление итогового шорт-листа ответственны 80 главных тренеров, чья клубы участвовали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов.



Метки Ливерпуль, награды, Салах, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2018 18:45

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Последние комментарии:




  1. kojan 20.08.2018 20:05 # kojan
    или Роналду, или Модрич, чМО тут не при делах. Это двое узьмили Лигу Чемпионов. А что взял чМО? 4-ую строчку в АПЛ и бюлетень в ЛЧ.

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  2. imfake 20.08.2018 20:04 # imfake
    мда. сначала клоп в списке за звание лучшего тренера сезона, теперь сосаллах в тройке лучших игроков года
    в такие моменты ко мне в голову начинает закрадываться в некотором роде даже нелепая мысль, что клопецо всего этого добивается, не поверите, - одним рвотным для него способом.
    И нелепая эта мысль скорее не из-за того, что выглядит он как немытый, обросший бомж, (тому же контексу внешность олигофрена не помешала пересосать километры хуев для достижения своих целей) сколько из-за его зловонного и гниющего рта, этого рассадника венерических заболеваний

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  3. muaxaxaxa 20.08.2018 19:25 # muaxaxaxa
    Покажите мне когда ливер брал АПЛ? То-то же. Так что, колбасники, засуньте свое мнение вместе со всей желчью о МЮ, Арсенале, Челси и МС себе в жопу и идите утопитесь в урине.

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  4. gerrard08 20.08.2018 19:25 # gerrard08
    Если бы эти трое боролись за зм, то естественно награда должна была пойти Модричу, иначе была бы такая же несправедливость как и Иньеста в 2012 и Рамос 2014.
    Но так как уефа - это то как игрок провел сезон на клубном уровне то все же Салах. Ибо огромный вклад сделал и в апл и в лч. Было наглядно видно как лфк играл с Салахом в финале и после того как его заменили.

    Кр из-за гола в ворота юве тут и медийности.

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  5. keita 20.08.2018 18:56 # keita
    Покажите мне игроков МЮ, Арсенала, Челси или МС в итоговой тройке. То-то же. Так что засуньте своё мнение вместе со всей желчью в свои жопы и идите наxуй с ветки

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  6. l-freeman 20.08.2018 18:56 # l-freeman
    Млять, чувак забил во внутреннем чемпионате 32 гола и что? Лучший в европе? За что?

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  7. chebrec 20.08.2018 18:55 # chebrec
    Где Месси? Они там что то напутали.

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  8. suddenly 20.08.2018 18:48 # suddenly
    Если по делу, то Модрич должен получить.

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  9. meshuggah 20.08.2018 18:47 # meshuggah
    Чисто для массовки

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  10. jesus33 20.08.2018 18:47 # jesus33
    Без шансов для чумазого портового бестрофейника.

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