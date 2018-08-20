Ли Шарп: "Моуриньо уйдет к Рождеству"

Жозе Моуриньо Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп уверен, что к январю Жозе Моуриньо уже не будет в клубе с "Олд Траффорд".

По мнению Шарпа, выступавшего за "Юнайтед" в середине 90-х, Моуриньо просто не соответствует требованиям, которые предъявляются тренерам больших команд. Ли уверен, что терпение в отношении Жозе на "Олд Траффорд" заканчиваетя.

"Моуриньо просто не подходит для этой работы. Когда он в первый раз приходил в "Челси", он бросался шутками и привлекал к себе внимание. Сейчас он только и делает, что бурчит".

"Он жалуется на то, что ему не купили нужных игроков, но его футбол не гарантирует зрелища. Хуже всего то, что два его главных соперника – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – наоборот, демонстрируют отличную игру".

"Его оборонительный стиль идет вразрез с желаниями фанатов. Думаю, к Рождеству его в клубе уже не будет", - цитирует Шарпа The Telegraph.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шарп

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 18:00

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  1. ccchelsea 20.08.2018 18:20 # ccchelsea
    Адекватно.

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  2. blackdreamer 20.08.2018 18:18 # blackdreamer
    это понимает даже обоссаный пинс сидящей в луже мочи
    в след сезоне мю клуб пидарасов будет тренировать лысый физрук из реала
    вот будет потеха как с этим стдаом он промучаеться пару сезонов и свалит в юве

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  3. chr1s8rown 20.08.2018 18:14 # chr1s8rown
    не дай Бог!!!!!

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  4. kojan 20.08.2018 18:09 # kojan
    его бы слова, да Богу в уши...

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