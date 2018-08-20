Ли Шарп: "Моуриньо уйдет к Рождеству"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп уверен, что к январю Жозе Моуриньо уже не будет в клубе с "Олд Траффорд".
По мнению Шарпа, выступавшего за "Юнайтед" в середине 90-х, Моуриньо просто не соответствует требованиям, которые предъявляются тренерам больших команд. Ли уверен, что терпение в отношении Жозе на "Олд Траффорд" заканчиваетя.
"Моуриньо просто не подходит для этой работы. Когда он в первый раз приходил в "Челси", он бросался шутками и привлекал к себе внимание. Сейчас он только и делает, что бурчит".
"Он жалуется на то, что ему не купили нужных игроков, но его футбол не гарантирует зрелища. Хуже всего то, что два его главных соперника – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – наоборот, демонстрируют отличную игру".
"Его оборонительный стиль идет вразрез с желаниями фанатов. Думаю, к Рождеству его в клубе уже не будет", - цитирует Шарпа The Telegraph.
20.08.2018 18:00
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Последние комментарии:
Адекватно.
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это понимает даже обоссаный пинс сидящей в луже мочи
в след сезоне мю клуб пидарасов будет тренировать лысый физрук из реала
вот будет потеха как с этим стдаом он промучаеться пару сезонов и свалит в юве
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не дай Бог!!!!!
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его бы слова, да Богу в уши...
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