Ли Шарп: "Моуриньо уйдет к Рождеству"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп уверен, что к январю Жозе Моуриньо уже не будет в клубе с "Олд Траффорд".

По мнению Шарпа, выступавшего за "Юнайтед" в середине 90-х, Моуриньо просто не соответствует требованиям, которые предъявляются тренерам больших команд. Ли уверен, что терпение в отношении Жозе на "Олд Траффорд" заканчиваетя.



"Моуриньо просто не подходит для этой работы. Когда он в первый раз приходил в "Челси", он бросался шутками и привлекал к себе внимание. Сейчас он только и делает, что бурчит".



"Он жалуется на то, что ему не купили нужных игроков, но его футбол не гарантирует зрелища. Хуже всего то, что два его главных соперника – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – наоборот, демонстрируют отличную игру".



"Его оборонительный стиль идет вразрез с желаниями фанатов. Думаю, к Рождеству его в клубе уже не будет", - цитирует Шарпа The Telegraph.