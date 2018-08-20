Менди послушался Гвардиолу и будет реже сидеть в телефоне

Гвардиола и Менди Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди признался, что прислушается к совету главного тренера Пепа Гвардиолы и начнет меньше сидеть в социальных сетях.

После невероятного старта сезона в исполнении Менди испанец похвалил левого защитника, но попросил для полноты картины отказаться от социальных сетей и больше времени уделять футболу.

Бенжамен признался, что готов прислушаться к совету тренера и отказаться от твиттера и инстаграма – по крайней мере, на тренировочной базе "Сити".

"Когда я в телефоне, я постоянно сижу в инстаграме или твиттере, мне нужно быть осторожнее с этим. Когда я нахожусь в тренировочном центре, я больше не буду использовать телефон. Лучше буду слушать тренера", - сообщил Менди The Guardian.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 943

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  1. blackdreamer 20.08.2018 17:59 # blackdreamer
    лысый пидр с всеми сосётся на каждой фотке
    что за косплей мю

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  2. hammersmith 20.08.2018 17:41 # hammersmith
    сидеть в телефоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/64685/

    пиздец

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  3. chelsea-69 20.08.2018 17:22 # chelsea-69
    и на фапле

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  4. chebrec 20.08.2018 17:14 # chebrec
    Настоящие мужики

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