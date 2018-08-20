Менди послушался Гвардиолу и будет реже сидеть в телефоне
Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди признался, что прислушается к совету главного тренера Пепа Гвардиолы и начнет меньше сидеть в социальных сетях.
После невероятного старта сезона в исполнении Менди испанец похвалил левого защитника, но попросил для полноты картины отказаться от социальных сетей и больше времени уделять футболу.
Бенжамен признался, что готов прислушаться к совету тренера и отказаться от твиттера и инстаграма – по крайней мере, на тренировочной базе "Сити".
"Когда я в телефоне, я постоянно сижу в инстаграме или твиттере, мне нужно быть осторожнее с этим. Когда я нахожусь в тренировочном центре, я больше не буду использовать телефон. Лучше буду слушать тренера", - сообщил Менди The Guardian.
20.08.2018 17:00
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лысый пидр с всеми сосётся на каждой фотке
что за косплей мю
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сидеть в телефоне
Источник: http://fapl.ru/posts/64685/
пиздец
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и на фапле
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Настоящие мужики
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