"Сити" наградит Стоунса новым контрактом

"Манчестер Сити" готов предложить новый контракт на улучшенных условиях защитнику Джону Стоунсу.

Стоунс произвел колоссальное впечатление на Чемпионате Мира, где помог сборной Англии добраться до полуфинала. После возвращения из отпуска Джон не сбавил оборотов и в клубе.



Как сообщает The Sun, в награду за продемонстрированный прогресс 24-летний защитник получит новый контракт, предусматривающий значительное повышение зарплаты — до 170 тысяч фунтов в неделю.



Если Джон ответит на это предложение согласием, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Сити". Боссы клуба надеются, что Стоунс будет частью команды, которая будет доминировать в английском футболе многие годы.