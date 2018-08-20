"Тоттенхэм" подтвердил, что начнет Лигу Чемпионов на Уэмбли
"Тоттенхэм" объявил, что проведет стартовые матчи в Лиге Чемпионов не на новом стадионе, а на "Уэмбли".
Изначально "шпоры" рассчитывали стартовать в Лиге Чемпионов на новеньком "Уайт Харт Лэйн", однако из-за задержек с возведением стадиона клубу пришлось искать альтернативные варианты.
Как и в прошлом сезоне, "Тоттенхэму" пришлось арендовать "Уэмбли". Именно там команда Маурисио Почеттино проведет первый матч группового этапа Лиги Чемпионов, жеребьевка которого состоится уже в конце августа.
"Первый домашний матч группового этапа, который пройдет для нас либо 17 сентября в рамках первого тура, либо 1 октября в рамках второго, мы организуем на "Уэмбли". Об этом мы договорились с УЕФА", - гласит заявление "Тоттенхэма".
20.08.2018 15:50
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