Моуриньо сохраняет доверие боссов "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сохраняет полное доверие со стороны руководства клуба – даже после воскресного поражения от "Брайтона" со счетом 3:2.

После поражения от команды Криса Хьютона португалец пребывал в крайне скверном настроении, заявив, что "красные дьяволы" совершили слишком много ошибок и были справедливо за них наказаны соперником.

Тем не менее, руководство "Юнайтед" по-прежнему верит в правильность курса Моуриньо, утверждает The Guardian. Несмотря на спекуляции в прессе, увольнение Жозе не грозит — даже близко.

Следующая игра против "Тоттенхэма" состоится только в понедельник, поэтому у Моуриньо будет целая неделя, чтобы подготовить план и постараться исправить то противоречивое впечатление, что "Юнайтед" производит на старте сезона.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 20.08.2018 16:04 # frisby
    отличная новость! мы верим в тебя Жозе! мю и цыган вместе навек

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  2. firmino9 20.08.2018 15:24 # firmino9
    Хорошая новость. Жозеверим. Матч с курами ничья.

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  3. rj1992 20.08.2018 15:09 # rj1992
    Сэр Зидан Зинедин в студию. Моуриньо насыпать денег и выгнать ссаными тряпками в декабре на мороз с Театра

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  4. voldemor 20.08.2018 15:05 # voldemor
    Лиги чемпионов им не видать на следующий сезон

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  5. gerrard08 20.08.2018 15:01 # gerrard08
    Несмотря на спекуляции в прессе, увольнение Жозе не грозит — даже близко.

    аее.

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