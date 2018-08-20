Моуриньо сохраняет доверие боссов "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сохраняет полное доверие со стороны руководства клуба – даже после воскресного поражения от "Брайтона" со счетом 3:2.

После поражения от команды Криса Хьютона португалец пребывал в крайне скверном настроении, заявив, что "красные дьяволы" совершили слишком много ошибок и были справедливо за них наказаны соперником.



Тем не менее, руководство "Юнайтед" по-прежнему верит в правильность курса Моуриньо, утверждает The Guardian. Несмотря на спекуляции в прессе, увольнение Жозе не грозит — даже близко.



Следующая игра против "Тоттенхэма" состоится только в понедельник, поэтому у Моуриньо будет целая неделя, чтобы подготовить план и постараться исправить то противоречивое впечатление, что "Юнайтед" производит на старте сезона.