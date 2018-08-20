2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Мамаду Сако и Кристиан Бентеке В понедельник 20 августа поединком между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция

В первом матче сезона "Ливерпуль" очень легко разобрался с "Вест Хэмом", отгрузив в ворота соперника четыре безответных мяча. На сей раз "красные" будут лишены поддержки своих трибун, а вдобавок столкнутся с гораздо более сыгранным коллективом, нежели слепленные заново "молотобойцы".

Этот матч будет особенно принципиальным как для Мамаду Сако с Кристианом Бентеке, так и для их тренера Роя Ходжсона — для всех троих "Ливерпуль" не является чужим клубом.

"Красные" могут похвастать тем, что в рамках Премьер-Лиги забили 22 гола на "Селхерст Парк" — больше, чем какая-либо другая команда, не считая, конечно, "Пэлас". Кроме того, "Ливерпуль" отпраздновал четыре победы в четырех последних выездах к "орлам" с учетом всех соревнований.

Лазарет "Пэлас" пуст, но форма некоторых игроков может вызывать вопросы. Надеется дебютировать за свой новый клуб Макс Майер.

"Ливерпуль" по-прежнему лишен Деяна Ловрена, который лечит брюшные мышцы. Жоэль Матип уже возобновил тренировки и может занять место на лавке.



Метки анонс тура, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2018 14:20

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  1. mancunia-planet 20.08.2018 15:01 # mancunia-planet
    п2 и тб

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  2. blackdreamer 20.08.2018 14:52 # blackdreamer
    дубль салаха и банка мане
    и сгоревшие мочеглоты пинсы на фапле

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  3. goal 20.08.2018 14:50 # goal
    буквально за 5 каментов к новости пенсы уже успели отличиться слабоумием, гении, ору

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  4. gerrard08 20.08.2018 14:48 # gerrard08
    Не люблю игры понедельника.

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  5. mousta 20.08.2018 14:48 # mousta
    кто-то пососет писос. Не буду тыкать пальцем

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  6. bezviz 20.08.2018 14:39 # bezviz
    Изи для Орлов, колбасники же их су4ки

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  7. rentv 20.08.2018 14:25 # rentv
    Короче, рассказываю инею ахуенного футбольного стартапа, который сделает вас богатыми

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