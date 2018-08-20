2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 20 августа поединком между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция



В первом матче сезона "Ливерпуль" очень легко разобрался с "Вест Хэмом", отгрузив в ворота соперника четыре безответных мяча. На сей раз "красные" будут лишены поддержки своих трибун, а вдобавок столкнутся с гораздо более сыгранным коллективом, нежели слепленные заново "молотобойцы".



Этот матч будет особенно принципиальным как для Мамаду Сако с Кристианом Бентеке, так и для их тренера Роя Ходжсона — для всех троих "Ливерпуль" не является чужим клубом.



"Красные" могут похвастать тем, что в рамках Премьер-Лиги забили 22 гола на "Селхерст Парк" — больше, чем какая-либо другая команда, не считая, конечно, "Пэлас". Кроме того, "Ливерпуль" отпраздновал четыре победы в четырех последних выездах к "орлам" с учетом всех соревнований.



Лазарет "Пэлас" пуст, но форма некоторых игроков может вызывать вопросы. Надеется дебютировать за свой новый клуб Макс Майер.



"Ливерпуль" по-прежнему лишен Деяна Ловрена, который лечит брюшные мышцы. Жоэль Матип уже возобновил тренировки и может занять место на лавке.