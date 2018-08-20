Сарри намекнул, что бросит курить

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намекнул, что готов отказаться от курения на новом месте работы. Правда, итальянец не уточнил, сказал он это в шутку или нет.

После победы над "Арсеналом" в минувшие выходные Сарри рассказал, что 75 минут наслаждался игрой "синих", а оставшиеся 15 – в конце первого тайма – были ужасны, и он хотел провести их с сигаретой в зубах.

Позже Маурицио намекнул, что может вообще отказаться от дурной привычки. Правда, не факт, что Сарри серьезно имел это ввиду.

"Мне нужно бросить курить, я понимаю это. Думаю, я остановлюсь на один-два года, а потом снова начну дымить", - приводит слова Сарри Evening Standard.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 20.08.2018 15:00 # scouser2005
    А курить бросить же легко.
    Читайте Алена Карпа.

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  2. mancityman 20.08.2018 14:37 # mancityman
    Вафли гпенсам

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  3. coon4 20.08.2018 14:26 # coon4
    Скорее клоп перестанет в очко принимать.

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  4. scouser2005 20.08.2018 14:19 # scouser2005
    Жвачку будет жевать как сралекс ))

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  5. mancunia-planet 20.08.2018 14:17 # mancunia-planet
    на кокс перейдёт

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  6. brown-ale 20.08.2018 14:05 # brown-ale
    Решил брать в рот, но не сигареты.

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  7. goal 20.08.2018 14:04 # goal
    перешел на мясные сигареты, типичный пенс вухахахахаха

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