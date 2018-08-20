Сарри намекнул, что бросит курить
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намекнул, что готов отказаться от курения на новом месте работы. Правда, итальянец не уточнил, сказал он это в шутку или нет.
После победы над "Арсеналом" в минувшие выходные Сарри рассказал, что 75 минут наслаждался игрой "синих", а оставшиеся 15 – в конце первого тайма – были ужасны, и он хотел провести их с сигаретой в зубах.
Позже Маурицио намекнул, что может вообще отказаться от дурной привычки. Правда, не факт, что Сарри серьезно имел это ввиду.
"Мне нужно бросить курить, я понимаю это. Думаю, я остановлюсь на один-два года, а потом снова начну дымить", - приводит слова Сарри Evening Standard.
20.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
А курить бросить же легко.
Читайте Алена Карпа.
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Вафли гпенсам
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Скорее клоп перестанет в очко принимать.
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Жвачку будет жевать как сралекс ))
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на кокс перейдёт
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Решил брать в рот, но не сигареты.
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перешел на мясные сигареты, типичный пенс вухахахахаха
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