"РБ Лейпциг" предложил "Эвертону" уже 22 миллиона фунтов за Лукмана

"РБ Лейпциг" улучшил до 22 миллионов фунтов свое предложение о покупке вингера "Эвертона" Адемолы Лукмана.

20-летний Лукман провел в Лейпциге вторую половину прошлого сезона на правах аренды, отметившись победным голом уже в своем дебютном матче в Бундеслиге.



Игрок молодежной сборной Англии произвел исключительно хорошее впечатление на немецкий клуб, поэтому вполне логично, что летом "РБ Лейпциг" попытался вернуть Адемолу, еще в июле предложив "ирискам" 12 млн. фунтов.



Как стало известно Sky Sports, сейчас "РБ Лейпциг" значительно улучшил свое предложение по Лукману — до 22 млн. фунтов. Спортивный директор "быков" Пол Митчелл является большим поклонником своего соотечественника, за которым он следит еще со времен выступлений Адемолы за "Чарльтон".



Добавим, что трансферное окно в Бундеслиге открыто до 31 августа. Ранее летом главный тренер немецкого клуба Ральф Рангник говорил, что сам Лукман хочет вернуться в Лейпциг.