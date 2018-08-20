Эванс: "Магуайр готов к переходу в топ-клуб"

Харри Магуайр Защитник "Лестера" Джонни Эванс уверен, что его партнер по центру обороны Харри Магуайр созрел для топ-клуба Премьер-Лиги.

Сам Эванс отдал несколько лет своей карьеры "Манчестер Юнайтед", куда Магуайра сватали все это лето. Прибыв в "Лестер", Джонни лично убедился, что его новый партнер по центру обороны готов к выступлениям за гранд Премьер-Лиги.

"Он обладаем всеми необходимыми качествами. У него невероятные физические данные, вдобавок он хорошо работает с мячом. У него отличная техника, и он доказал это на Чемпионате Мира".

"Думаю, он может отправиться в любой топ-клуб и быстро адаптироваться к его требованиям. Нет ни одной причины, почему он не может представлять "Манчестер Юнайтед". Харри способен на это", - сообщил Эванс The Independent.




Метки Лестер, Магуайр, Эванс

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2018 12:00

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  1. h22o 20.08.2018 12:48 # h22o
    МЮ - со времен САФа перестал быть топ-клубом, да и настоящий "тренеришка" всплыл там, а не в России, так что Магвайеру стоит поискать другие варианты для дальнейшего развития

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  2. liverpool-ynwa 20.08.2018 12:46 # liverpool-ynwa
    Хороший ЦЗ, спору нет. Но "отличная техника"?

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