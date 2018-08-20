Эванс: "Магуайр готов к переходу в топ-клуб"

Защитник "Лестера" Джонни Эванс уверен, что его партнер по центру обороны Харри Магуайр созрел для топ-клуба Премьер-Лиги.

Сам Эванс отдал несколько лет своей карьеры "Манчестер Юнайтед", куда Магуайра сватали все это лето. Прибыв в "Лестер", Джонни лично убедился, что его новый партнер по центру обороны готов к выступлениям за гранд Премьер-Лиги.



"Он обладаем всеми необходимыми качествами. У него невероятные физические данные, вдобавок он хорошо работает с мячом. У него отличная техника, и он доказал это на Чемпионате Мира".



"Думаю, он может отправиться в любой топ-клуб и быстро адаптироваться к его требованиям. Нет ни одной причины, почему он не может представлять "Манчестер Юнайтед". Харри способен на это", - сообщил Эванс The Independent.