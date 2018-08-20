Ходжсон уверен, что Салах будет снова забивать в этом сезоне

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что этот сезон тоже сложится успешно для нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В своем дебютном сезоне на "Энфилде" после перехода из "Ромы" Салах забил 44 гола. Вместе с тем способность Мохамеда сохранять столь впечатляющую результативность на более длинной дистанции все еще вызывает вопросы.



Однако лично у Ходжсона, чья команда в понедельник вечером принимает "красных" на "Селхерст Парк", нет никаких сомнений насчет 26-летнего египтянина, который новый сезон начал с гола в ворота "Вест Хэма".



"Лично у меня нет никаких сомнений, что он будет хорош в этом сезоне. Я убежден в этом из-за тех качеств, которыми он обладает. Хотя, конечно, ожидания людей в отношении него и его клуба будут расти, и это не самая приятная вещь для игрока или клуба".



"Я не уверен, что его можно сдерживать все 90 минут, не подпуская и близко к своим воротам — возможно, это слишком большая цель. Но мы надеемся, что не позволим ему слишком часто принимать мяч и создавать слишком много проблем нам. Мы не собираемся это усложнять", — цитирует Ходжсона Sky Sports.