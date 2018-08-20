Ковачич: "Сарри верит в меня"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич уверен, что в лице Маурицио Сарри обрел тренера, который верит в него и позволит играть регулярно.

На протяжении лета Ковачич упорно твердил, что хочет уйти из "Реала", чтобы играть регулярно. В конце концов Королевский клуб позволил Матео отправиться в аренду к "синим".



И хотя 24-летний серб всего лишь стал разменной монетой в сделке по переходу голкипера Тибо Куртуа в обратном направлении, Ковачич уверен, что "Челси" — идеальное место для него. Об этом Матео рассказал после победы 3:2 над "Арсеналом" в субботу.



"Я счастлив, потому что мы одержали победу, и важнее всего, что команда сыграла хорошо. Я хорошо себя чувствую, мне не хватает игрового ритма, но я едва присоединился к команде. Я хорошо тружусь и прибавляю".



"В Мадриде я не мог последовательно играть, поэтому после трех лет там мне было важно найти команду и тренера, которые хотят меня. "Челси" сделал это возможным. Этот клуб хотел меня, а этот тренер верит в меня. Это то, в чем я нуждался".



"Сарри давно меня знает, а я видел много его матчей. Ему нравится играть в футбол, плюс здесь отличная команда со множеством больших игроков. Я не ожидаю, что мне будет сложно адаптироваться", — сообщил Ковачич Sport Klub TV.