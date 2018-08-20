"Ливерпуль" обсуждает продажу Ориги в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" обозначила свой интерес к нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги.

Еще в прошлом месяце стало известно, что "красные" выразили готовность выслушать предложения насчет Ориги, который сезон 2017/18 провел в "Вольфсбурге" на правах аренды. Мерсисайдский клуб установил за Дивока цену в 27 миллионов фунтов.



Как сообщает Liverpool Echo, наиболее реальным претендентом на 23-летнего бельгийца был "Вулверхэмптон". Новичок Премьер-Лиги был готов заплатить за Ориги 22 млн. фунтов плюс бонусы, однако Дивок отверг этот вариант, и "волки" были вынуждены подписать Адаму Траоре из "Мидлсбро".



Сейчас трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, однако на "Энфилде" по-прежнему уверены, что смогут продать Ориги и получить установленную цену до 31 августа.



Сообщается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп может отправить Дивока в свой бывший клуб "Боруссию", которая все еще ищет замену Пьер-Эмерику Обамеянгу, проданному в январе в "Арсенал". Во второй половине прошлого сезона таковой заменой был Мичи Батшуайи, однако повторно арендовать или выкупить соотечественника Ориги дортмундцам не удалось.



Добавим, что контракт Ориги с "Ливерпулем" истекает через два года. В 2015 Дивок обошелся "красным" в 10 млн. фунтов.