Моуриньо: "Вы не приемлете, когда я критичен к своим игрокам"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет критиковать своих игроков на публику, потому что люди "не приемлют этого".
Воскресное поражение 3:2 в гостях у "Брайтона" оставило немало вопросов к отдельным игроком "красных дьяволов", включая центральных защитников Виктора Линделефа и Эрика Байи.
Прежде Моуриньо не сдерживал себя, когда требовалось указать на ошибки своих подопечных, однако на сей раз Жозе избрал иную модель поведения.
"Когда я критичен по отношению к своим игрокам, вы не приемлете этого, поэтому, пожалуйста, не подталкивайте меня к этому, потому что в этом нет ничего хорошего для меня".
"Я буду рад проанализировать действия своих игроков, когда они очень хороши. Когда я не могу сделать этого, не подталкивайте меня к противоположному — я не буду критиковать своих игроков".
"Будь я на вашем месте, сегодняшний матч дал бы мне довольно много материала, чтобы написать об этом. Но не ожидайте, что я буду обсуждать это с вами, потому что вы и ваши коллеги были очень критичны ко мне в предыдущие сезоны, когда я, наверное, был слишком честен и слишком открыт, анализируя действия своих игроков".
"Поэтому не просите меня делать то, за что вы так сильно критиковали меня. Ожидайте от меня, что я буду с радостью хвалить своих игроков после "Лестера" или других хороших матчей. Не ожидайте, что я буду поступать противоположным образом", — цитирует Моуриньо The Guardian.
20.08.2018 08:00
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Ну ебать, дошло наконец
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обиженка.
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Как же Моур унижает тупых хейтеров, ну что за гений.
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раньше смотреть матчи МЮ было тяжело,
сейчас матчи МЮ приносят столько радости.
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