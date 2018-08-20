"Бешикташ" сделал запрос насчет Лориса Кариуса
"Бешикташ" сделал запрос относительно голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.
Ранее этим летом "красные" потратили 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы". Бразилец сразу же был возведен в статус первого номера "красных".
Приход Алиссона означает, что или Кариусу, или Симону Миньоле необходимо покинуть "Энфилд" до конца августа — все трое даже физически не смогут попадать в заявку на матчи мерсисайдцев.
Как стало известно Daily Mirror, недавно у Лориса появился вариант с отъездом в Стамбул. Не сумев договориться с "Арсеналом" насчет Давида Оспины, "Бешикташ" выразил желание взять Кариуса в аренду с последующим выкупом.
Естественно, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нужен дублер для Алиссона, поэтому Миньоле останется на "Энфилде", если Кариус уйдет. Симон свою возможность покинуть мерсисайдский клуб не использовал — бельгиец не подошел "Наполи", который предпочел ему уже упомянутого Оспину.
20.08.2018 07:00
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Я бы предпочел Симона вторым вратарем.
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