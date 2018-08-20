"Бешикташ" сделал запрос насчет Лориса Кариуса

Алиссон и Лорис Кариус "Бешикташ" сделал запрос относительно голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

Ранее этим летом "красные" потратили 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы". Бразилец сразу же был возведен в статус первого номера "красных".

Приход Алиссона означает, что или Кариусу, или Симону Миньоле необходимо покинуть "Энфилд" до конца августа — все трое даже физически не смогут попадать в заявку на матчи мерсисайдцев.

Как стало известно Daily Mirror, недавно у Лориса появился вариант с отъездом в Стамбул. Не сумев договориться с "Арсеналом" насчет Давида Оспины, "Бешикташ" выразил желание взять Кариуса в аренду с последующим выкупом.

Естественно, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нужен дублер для Алиссона, поэтому Миньоле останется на "Энфилде", если Кариус уйдет. Симон свою возможность покинуть мерсисайдский клуб не использовал — бельгиец не подошел "Наполи", который предпочел ему уже упомянутого Оспину.



Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2018 07:00

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